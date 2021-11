Sin posibilidad de modificar Presupuesto 2022, diputados desahogan reservas

En la Cámara de Diputados, en el día uno del desahogo y rechazo una a una, de las mil 994 reservas con propuestas de modificación al Presupuesto 2022, las fracciones de oposición y mayoría demostraron que las posturas se mantendrán polarizadas hasta el final de la discusión.

De las 11 de la mañana a las 10 de la noche, habrían desahogado un número aproximado de 500 reservas, presentadas por cerca de 150 oradores.

La sesión se desarrolló en un ambiente de confrontación, guerra de pancartas, gritos e insultos cruzados, los bloques en la Cámara sentenciaron nuevamente que no habrá modificaciones al proyecto de Egresos.

La mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados dejaron en claro que no hay espacio para posibles modificaciones al decreto.

En el transcurso de las horas se registraron distintos incidentes: diputados panistas subieron a la Tribuna disfrazados de beisbolistas y doctores.

Hubo insultos al subsecretario Hugo López-Gatell, por su rechazo a vacunas contra coronavirus, para menores de edad y se utilizó el recuerdo de tragedias para repartir culpas.

El diputado panista levantó la gritería de los morenistas al llamar “imbécil” al funcionario federal.

Se llevó gritos de “¡fuera, fuera!” y un reclamo de la propia Mesa Directiva por utilizar esa palabra.

Se ordenó borrar del registro parlamentario la polémica frase, como si no hubiera ocurrido.

Morenistas, petistas y diputados del Partido Verde defendieron en todo momento el proyecto presupuestal.

Advirtieron a través de distintos oradores en Tribuna, y del coordinador de Morena, Ignacio Mier, que ni una sola reserva de la oposición sería tomada en cuenta.

Uno de los temas que mayor debate y protestas provocó, fue el del desabasto de medicamentos, la falta de tratamientos para personas con cáncer, el presupuesto para salud y los recursos multimillonarios destinados a las megaobras de infraestructura del Ejecutivo.

Los panistas no dejaron pasar las declaraciones del Presidente de la República sobre la falta de medicinas en el país.

Hubiera reculado hace más de dos años, reclamó el diputado Jorge Triana.

Al hacer uso de la Tribuna, el diputado Triana Tena también utilizó un disfraz de beisbolista, para exigir la desaparición de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Béisbol.

Pidió que los mil 700 millones de pesos asignados a esa área en 2022, sean destinados a la compra de medicamentos.

Su compañero de bancada, Éctor Jaime Ramírez, vestido de doctor, con bata y gorra quirúrgica color azul, demandó “menos Tren Maya, y más inversión en salud”, como decía una manta monumental colocada frente a la Tribuna.

Flanqueado por sus compañeros de bancada, el diputado Ramírez Barba recordó uno de los personajes creados por el finado actor Héctor Suárez, para sumarse a la reclamar la falta de medicamentos en el país.

Una de sus compañeras de bancada, Patricia Terrazas, sostenía una fotografía con la imagen de “El No Hay”

“Dijo AMLO: ‘no quiero oír que faltan fármacos y no aceptaré ya excusas de ningún tipo? (…) por eso esta frase de no hay, no hay, hecha por un famoso artista mexicano (…) no hay, no hay, no hay medicamentos”, exclamó.