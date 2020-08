Sin oposición a modificaciones a ley de Coordinación Fiscal: AMLO

Escucha la nota:



Desde Reynosa, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en el debate sobre posibles modificaciones a Ley de Coordinación Fiscal, “no nos oponemos y si hay ese consenso adelante, yo lo único que recomiendo es que no se diga que la federación no le entrega dinero a los estados porque estamos al corriente. Es decir, no les debemos a los estados, nada. O ¿les debemos aquí en Tamaulipas?”, cuestionó el primer mandatario al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, uno de los integrantes de la llamada Alianza Federalista que demanda cambios al pacto fiscal.

—“No”, aclaró el mandatario tamaulipeco.

— “Entonces, si cambia la fórmula y tenemos que darle más a Tamaulipas, sí se modifica la ley, lo hacemos, lo tenemos que hacer”, subrayó el Jefe del Ejecutivo mexicano, quien también dedicó una amplia parte de su mensaje matutino a detallar los apoyos a la entidad, incluyendo los beneficios que recibe como zona fronteriza, con precios preferenciales en energéticos y reducción en pago de impuestos.

“Es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal, pero tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo, porque esto implica definir fórmulas de distribución del presupuesto; primero de lo que corresponde a la federación y lo que corresponde a las entidades federativas. Eso es lo primero que tiene que definirse, porque en la ley está establecido un porcentaje para federación y para los estados y municipios”, explicó el presidente de la República.

“Lo segundo, es que si no hay cambio en esa formula, tendría que modificarse la fórmula específica de cómo se hace la distribución de los recursos federales a los estados y se toman en cuenta tres elementos: crecimiento económico, la pobreza y el número de habitantes”, indicó López Obrador.

El presidente de México remarcó que “si se logra un consenso para una nueva formula pues no hay ningún problema. No es solo un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero sí tiene que haber un acuerdo, porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros. Así de sencillo”, sentenció.

Al subrayar que antes operaba un “sometimiento” sobre los gobernadores en el otorgamiento de los recursos, hoy los estados actúan con independencia. “El gobierno federal ni siquiera puede, en términos estrictamente jurídicos, hacer auditorías, corresponde a lo órganos estatales. Puede ser que haya un amparo y entonces el poder judicial intervenga o cuando se trata de una obra convenida o haya recursos federales”, apuntó.

Desde su primera intervención, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó que “resulta urgente modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados altamente productivos sigan creciendo y aportando recursos a las entidades con mayor pobreza de las que somos hermanos y compatriotas solidarios. Y, si te trata de cambiar la fórmula, que se considere que aquellos estados que más aportan recursos a la Federación tienen que recibir más, como es el caso de Tamaulipas”.

“Estoy convencido de que con voluntad política se pueden lograr muchas cosas. Por eso confío en que será atendida esta petición que por cierto hemos hecho un grupo de Gobernadores para dialogar ampliamente con usted, señor Presidente, sólo con el hecho de recibir reciprocidad con los estados que más aportan recursos, en este caso impuestos a la Federación”, enfatizó el mandatario tamaulipeco.

En el caso de la Alianza Federalista, Francisco García Cabeza de Vaca resaltó que “de ninguna manera nuestra unión debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos”.

“Aspirar a la reciprocidad de la federación no es producto de un capricho, de un hombre o una posición de partido, se trata solamente de una exigencia que consideramos responsable y justa con la ciudadanía que hoy en día representamos”, remarcó el gobernador de Tamaulipas.

“Desde hace tiempo, gracias al respaldo del Congreso del Estado hemos ajustado algunas contribuciones locales para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida de recursos que deberían de llegar al Gobierno del Estado, pero muy especialmente en recursos en obras de infraestructura. Además, el uso de sus recursos es para tener un mejor perfil de financiamiento y atraer inversiones productivas a la entidad”, finalizó el mandatario tamaulipeco.