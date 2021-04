Sin justificación, conducta de Aureoles ante manifestante en Aguililla: PRD

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, la actitud del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que al acudir a la zona de Aguililla, asediada por el crimen organizado, encaró y empujó a una persona que le mostraba una pancarta con reclamos, generó críticas entre legisladores del propio Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aliados de la mayoría.

La coordinadora de la fracción del Sol Azteca, Verónica Juárez, indicó que no hay justificación alguna para la reacción del mandatario michoacano, quien debió haberse mostrado más sereno y tolerante.

“En mi opinión el gobernador debe ser más tolerante en ese sentido, y con independencia de quién se manifieste de la forma que fuera, tenemos que ser más prudentes en ese sentido a la hora de inclusive, enfrentar. Había ya amenazas de que si iba el gobernador a Aguililla que le habían anunciado que no se presentara, que no fuera, pero esa es otra cosa, me parece que debe de existir la prudencia y la tolerancia ante cualquier tipo de manifestación”, declaró la diputada Juárez Piña.

Se debe “ser muy prudente, ser tolerante y que en ese sentido, guardar lo más posible la calma. En mi opinión no hay justificación ante ese tipo de actitudes”, refrendó.

Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, llamó “cobarde” a Aureoles Conejo.

La legisladora aprovechó uno de sus turnos en Tribuna, en el marco de la discusión de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, para descalificar al mandatario estatal al que también llamó “asesino”.

García García sumó a sus críticas a la oposición, por oponerse a los cambios propuestos por el Presidente de la República al sector energético, el incidente en que se vio involucrado el gobernador de extracción perredista.

Insistió en que el empellón a un “profesor” que protestaba en Aguililla, Michoacán, fue una muestra de cobardía.