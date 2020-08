Sin confirmar reinfección de Covid-19 en el Centro Siglo XXI

Escucha la nota:



El director del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que de acuerdo con información de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto el caso de la reinfección por Covid-19 de una residente del Centro Médico Siglo XXI “no lo han confirmado” porque no existen resultados de su muestra de exudado faríngeo en la red de laboratorios de vigilancia epidemiológica.

En conferencia de prensa, señaló que es una residente que se enfermo hace cuatro meses y hace dos se expuso de nuevo a la enfermedad por coronavirus.

“El reporte es que hace por lo menos cuatro meses fue que tuvo la enfermedad y hace dos meses se expuso, no laboralmente, a una persona con Covid-19 y se ha tomado muestras para investigar el caso, sin embargo, lo que nos reportan es que a la fecha no se tienen resultados de las muestras del exudado faríngeo… por lo cual no lo podríamos confirmar así”

Por su parte, Hugo López Gatell, pidió no sobrestimar estos casos que “no serán los primeros ni los últimos”.

“No sobrestimemos el significado de estos casos no es ni el primero ni será el último, ni ocurrieron recientemente, han estado ocurriendo a lo largo de toda la pandemia, cuántos hay puede haber un número importante a considerar de los casos relatados, pero si se compara con la enorme cantidad de casos que se han registrado en esta pandemia, más de 22 millones, es una proporción sumamente pequeña”

En un webinar organizado por el Conacyt, el Jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI, Constantino López Macías, informó que en ese nosocomio han tenido un caso de reinfección por Covid 19 y dijo que se trata de una residente.