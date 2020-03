Sin cierre de fronteras, México es atractivo para invertir: AMLO

El presidente de la República Mexicana indicó que un cierre de frontera no sólo afecta a México, afecta también a Estados Unidos.

Escucha la nota:



Al subrayar que no se han cerrado las fronteras de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que nuestro país es atractivo para invertir, porque se tiene la posibilidad de vender al mercado más fuerte del mundo.

Señaló que hasta el momento Estados Unidos no ha cerrado la línea fronteriza que comparte con nuestro país.

Información relacionada: Frontera México-EEUU paralizada por brote de coronavirus

“Hasta ahora no hay eso. Acabo de hablar con él (presidente Donald Trump) hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas; además, hay un hecho también importante, cada vez están más integradas las economías de Estados Unidos y México”.

El presidente de la República mexicana indicó que “un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, les afecta también a ellos, o sea, no conviene a ninguna de las naciones. Entonces, ese es un elemento importantísimo para la reactivación económica”.

Sin embargo, López Obrador aclaró que también se va a reactivar la economía interna, “con programas de uso intensivo de mano de obra”, como ya se hace con los proyectos prioritarios de la actual administración.

Al consultarle sobre sus expectativas sobre “mi futuro, mi situación política”, que incluyen una consulta de revocación de mandato en el 2022, el presidente de México se declaró “optimista”.

“Pese a lo que puedan opinar mis adversarios, que los respeto mucho, no tengo enemigos, tengo adversarios, estamos muy bien y de buenas. No estoy angustiado, apanicado, vencido”, enfatizó.

Tras parafrasear a Omar Torrijos, López Obrador indicó que “el que se aflige, se afloja. Y aquí es donde se ve, en las crisis, de qué están hechos los dirigentes, los gobernantes”, remarcó.

“Yo acepto el desafío y estoy seguro que vamos a salir adelante, que vamos a lograr el renacimiento de México y algo que es fundamental, el hacer valer la cuarta transformación, porque no sólo es enfrentar el coronavirus, no sólo es salir delante de la crisis económica, es establecer las bases de nuevo”, manifestó el primer mandatario mexicano.

Al calificar como actos de “desesperación” las críticas de sus adversarios, el Jefe del Ejecutivo dijo que “no es el coronavirus, ni siquiera es la crisis económica que les preocupe. No, lo que está en juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa, si sale adelante la Cuarta Transformación o regresamos, hay un retroceso a lo de antes, al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese es el desafío, ese es el debate de fondo. Y no quiero presumir, pero les vamos a ganar, porque tenemos la razón y tenemos el apoyo de la gente”, finalizó.