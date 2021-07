Silvano Aureoles presenta propuestas para evitar la intervención del crimen en comicios

Escucha la nota:



El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentó un conjunto de propuestas al Senado de la República para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones.

En conferencia de prensa, tras reunirse en privado con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, así como con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, Silvano Aureoles detalló que ha propuesto una reforma profunda al sistema electoral.

Delincuentes roban paquetes electorales, según Aureoles

Señaló que el esquema actual se ha agotado y permite que los delincuentes se roben los paquetes electorales y los devuelvan con las boletas marcadas para imponer a sus candidatos como ocurrió en Michoacán.

Aureoles Conejo subrayó que no está litigando la elección en Michoacán ni está dolido porque no ganó su candidato. Se trata, dijo, de un tema de seguridad nacional, ya que, de seguir asi, la delincuencia organizada impondrá al próximo presidente.

No ha recibido amenazas del crimen

El gobernador de Michoacán indicó que no ha recibido amenaza alguna por las acciones que ha emprendido en los últimos días. Agregó que no tiene miedo ni si quiera de una persecución política por parte del gobierno federal, ya que, dijo, no tiene cola que le pisen.

Silvano Aureoles resaltó que también entrego una serie de propuestas a los legisladores para que incorporar el tipo penal de “terrorismo electoral” y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada pueda investigar los resultados de fiscalización de los candidatos.

Una vez concluida su visita a la Cámara Alta, el mandatario local se dirigió a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para presentar una denuncia por la supuesta participación del crimen en los comicios del pasado 6 de junio en Michoacán.