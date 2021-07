Silvano Aureoles presenta al INE propuesta para mejorar y blindar elecciones

Escucha la nota:



El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles acudió al Instituto Nacional Electoral para presentar al consejero presidente Lorenzo Córdova una propuesta para mejorar y blindar los procesos electorales del futuro.

El mandatario estatal, dijo que el modelo actual está agotado, porque los delincuentes ya saben cómo manipular una elección, como ocurrió, insistió, en los comicios para gobernador del 6 de junio, donde Morena ganó.

“Porque ahora los delincuentes ya saben como votar, ya saben cómo ganar elecciones, amablemente me recibió el presidente, el doctor Lorenzo Córdova, y le entregué la propuesta que coincidimos en que, si no hacemos algo ahora, si no tomamos cartas en el asunto, en el 2024 el crimen organizado va a poner al presidente de la república”, destaco Aureoles Conejo.

El gobernador de Michoacán dijo que aún falta que lo reciba el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, además del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo se ha negado a recibirlo.

El INE recibe sus inquietudes

Sobre la reunión, el Instituto Nacional Electoral, emitió un breve comunicado donde da cuenta de la reunión en las oficinas del consejero presidente Lorenzo Córdova y en el cual se indica que Silvano Aureoles expresó a Lorenzo Córdova, una serie de inquietudes y consideraciones respecto al proceso electoral del pasado 6 de junio.