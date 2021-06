Si uso lúdico de marihuana perjudica, AMLO irá por cambio

Escucha la nota:



Tras subrayar el respeto del poder Ejecutivo a la aprobación de la SCJN de la declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la marihuana.

Y el THC, con lo que se avala su despenalización, el presidente AMLO aclaró que “si ven que no ayuda, que no es bueno, para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia”…

“Pues entonces actuarían, si como algunos sostienen es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, porque ese es el otro punto de vista, pues vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo, y entonces vamos a actuar”.

¿Sí uso lúdico de marihuana perjudica, habría cambios?

El primer mandatario mexicano, López Obrador, enfatizó que, si ven que en vez de ayudar perjudica, pues planteará un cambio; enviaría yo de acuerdo a mis facultades pues una iniciativa de ley.

“Yo pienso que podríamos tener en poco tiempo resultados, vamos a evaluar qué sucede”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México dijo que se respeta “la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al mismo tiempo, significa recoger los sentimientos de la gente”.

“Los puntos de vista de todos y viendo cómo se va desenvolviendo esta medida, qué efectos tiene esta medida en la práctica”, enfatizó el primer mandatario mexicano”, aclaró el jefe del Ejecutivo.

AMLO señaló que “al llegar al gobierno, ya encontramos en marcha este proceso para legalizar el uso lúdico de marihuana; decidimos llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad, no hubo consenso porque hay dos visiones… Se decidió la SCJN resolviera.