‘Si se puede derrotar a Morena’: Ricardo Anaya tras resultados electorales 2021

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la elección de este domingo “dejó tres lecciones”, que las alianzas entre partidos si funcionan, que Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que si se puede derrotar al partido que tiene el poder federal.

En un video mensaje difundido en sus redes sociales, aseguró que Morena en el Poder Legislativo “no va a poder desaparecer al INE como prometieron y seguirá habiendo elecciones democráticas, donde la gente siga teniendo la última palabra con el poder de su voto”.

Elecciones son lecciones. Para mí, el principal aprendizaje es que sí se le puede ganar a Morena. Morena y sus dos aliados obtuvieron 48%, mientras que la oposición alcanzó 52%. Somos más los que queremos corregir el rumbo. ¡A concentrarnos en el 2024 con unidad y amor a México! pic.twitter.com/aohfw9nLjO — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 8, 2021

“Nos deja grandes aprendizajes, lo primero es que las alianzas sí funcionan y no estoy diciendo que todo salió de maravilla, hubo derrotas dolorosas a nivel de gubernaturas pero fue muy efectiva a nivel legislativo, gracias a la alianza opositora, Morena perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, fíjate antes Morena tenía más de la mitad de los votos: tenía 253 diputaciones, ahora solo tendrá 197. Esto significa que ya no pueden cambiar las leyes sin el voto de otros partidos”.

Anaya señaló que “aun en el caso de que Morena lograra conservar su alianza con los partidos Verde y con el del Trabajo solo podrían hacer cambios a las leyes secundarias, pero quedaron lejísimos de los 333 votos necesarios para reformar la Constitución”.

“Sí se puede derrotar a Morena, hagamos cuentas serias no como las de la mañanera, la verdad es que si sumamos el porcentaje de votación de Morena y los dos partidos que actualmente son sus aliados alcanzaron el 48 por ciento; pero si sumamos el porcentaje de votación de los partidos no subordinados a Morena, la suma es de 52 por ciento, demos el golpe a esto somos más los que no estamos de acuerdo con mucho de lo que está haciendo la llamada 4T”.

Por último, Ricardo Anaya reconoció que hoy el país está dividido” por lo que se debe “preparar para la elección presidencial de 2024”.