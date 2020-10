Si se hacen cuentas, estados aliancistas hasta nos deben: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que a los estados que integran la Alianza Federalista no se les debe dinero como reclaman, incluso, dijo, si se hacen cuentas hasta deben recursos a la Federación.

“Les diría que hasta nos deben si hacemos cuentas, en algunos casos no han pagado impuestos… en muchos estados”, acusó.

Información relacionada: Irresponsable amago de Alianza Federalista para romper Pacto Federal: Morena

Para que los estados reciban más unos y otros van a recibir menos tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional, reiteró López Obrador.

Remarcó que los 10 mandatarios estatales aliancistas “no pueden” romper el pacto fiscal; “es que se tendría que reformar la Constitución.

“Esto tiene que ver con la Constitución, no es un asunto personal; no es conmigo, es con la Constitución… se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos pues son los que se entregan a otros estados porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho” indicó.

Asimismo, el presidente celebró que los estados aliancistas hayan dicho que se va a llevar a cabo una consulta para determinar si siguen o no en el pacto fiscal, “eso es la democracia; pero si aclarar: no les debemos nada, ya se entregan todos los recursos que por ley les corresponden y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren”, retó.

Señaló que la postura de la Alianza Federalistas es electoral, pues tratan de sacar votos para elección de 2021 .

“Si nos acusan a nosotros, si acusan al presidente pues piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador eso es y no afecta en nada”, consideró López Obrador.

La Alianza Federalista está integrada por los estados de Aguascalientes; Chihuahua; Coahuila; Colima; Durango; Guanajuato; Jalisco; Nuevo León; Michoacán y Tamaulipas.

Enfatizó que su política de austeridad no les afecta “en nada” a las 32 entidades federativas que no están obligadas a ahorrar, “no le vamos a entregar dinero (de los recursos de la federación) eso sí que quede claro a los gobiernos de los estados; y no por desconfianza, ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente”.