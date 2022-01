Si la oposición “no se dobla”, reforma eléctrica “no pasará”, dice senador del PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) y la coalición de oposición debería mantener de manera contundente su postura de rechazo a la “dañina” reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, en lugar de estar dialogando con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), advirtió el senador del albiazul, Damián Zepeda.

El congresista sentenció que pese al diálogo promovido de manera “extraña” por la dirigencia de Marko Cortés, con el Gobierno Federal, los panistas “jamás” darán su voto a la iniciativa señalada y que desde su punto de vista, “no hay manera de componerla”.

El planteamiento del Ejecutivo, aseveró Zepeda Vidales, implica la generación de energía más cara y sucia y por ello, de inicio al menos el blanquiazul le dijo “no”.

“Tenemos los votos para decirle que no, y no pasa o sea, es algo que no va a pasar. Es algo que sólo va a pasar si la oposición es incongruente y se dobla”, remarcó.

Extraño, diálogo de panistas con Gobernación

Consultado sobre el parlamento abierto que la semana entrante arrancará en la Cámara de Diputados, y al que se prevé acudirán especialistas, empresarios, inversionistas, y otros invitados, el legislador manifestó que esos foros servirán para conocer posturas técnicas y no sólo políticas e ideológicas sobre el planteamiento del Presidente.

Ese ejercicio, dijo, abrirá la puerta a que se digan “verdades” y se analice cuáles serán los costos del proyecto presidencial.

Dijo no entender cómo un sector en el PAN está pidiendo diálogo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre una propuesta de cambios constitucionales que se debe desechar con el voto en el Legislativo.

“¡Deséchala, ten carácter, di no, no, es algo negativo, no va a pasar! O sea, el mensaje a los ciudadanos es: si la oposición no se dobla no va a haber reforma eléctrica dañina de Andrés Manuel López Obrador, así de claro”, atajó.

Gobierno va por sus reformas

Apuntó que los panistas deben tener muy presente que al Gobierno Federal lo que le interesa, al haber admitido rondas de diálogo con dirigentes del partido, es que “sus reformas” eléctrica, electoral y en seguridad salgan adelante.

Se declaró partidario del diálogo entre los actores políticos del país para resolver diferencias, pero no a partir de posturas inamovibles del Ejecutivo Federal ni para presuntas negociaciones de votos a favor de proyectos que implicarán dañar la economía nacional, advirtió