Si INE aplaza revocación de mandato, se recurrirá al TEPJF: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que, si el INE aplaza la realización de la consulta de revocación de mandato, recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revocar su acuerdo.

De acuerdo con el morenista, es previsible que los consejeros del INE aprueben la propuesta impulsada por su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, así como por el consejero Ciro Murayama, ya que, aseguró, tienen una enorme influencia en el Instituto.

Señaló que la decisión de aplazar la revocación de mandato se inscribe en la normalidad democrática, por lo que en Morena no pueden enojarse.

Monreal Ávila precisó que, una vez que el acuerdo se emita y apruebe, Morena podrá recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pueda ser revocado, por lo que todavía queda un camino más o menos importante desde el punto de vista jurisdiccional.

Consideró que la decisión de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama es lógica, pues alegan que no tienen los recursos y, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no concedió ninguna suspensión en la controversia constitucional que se interpuso, el tema esta sub judice.

El senador Ricardo Monreal aseguró que nadie debe extrañarse por la decisión de Morena, ya que, dijo, el partido que se sienta ofendido o afectado en sus derechos puede recurrir al Tribunal Electoral para que se resuelva, en definitiva.