Si grupos desestabilizadores en la UNAM están identificados, que se actúe: diputados

En la Cámara de Diputados, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista (PVEM) expresaron preocupación por la situación que se vive en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde grupos de encapuchados han incrementado la toma de instalaciones y el bloqueo de distintas escuelas y facultades, en presunto apoyo a las manifestaciones contra la violencia de género en la institución.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez enfatizó que si el Gobierno Federal sabe qué hay “mano negra” detrás del movimiento, debe actuar, no solo decirlo.

“Si hay grupos atrás, que se dé a conocer quiénes son estos grupos y que se actúe en consecuencia. Sí hay que resolver los problemas que tienen las mujeres, que han estado exteriorizando las jóvenes, que se resuelvan lo antes posible. Hoy anunciaban una serie de carpetas de investigación que están iniciando, que se les dé un seguimiento puntual para que lo antes posible la Universidad Nacional pueda regresar a la normalidad”, subrayó la diputada Juárez Piña.

El coordinador de Partido Verde Ecologista (PVEM), Arturo Escobar, se pronunció a favor de que se aplique la ley en sus términos, el Estado cumpla su obligación de garantizar la educación superior y el libre acceso a las instalaciones universitarias, sin menoscabo de la autonomía de cátedra y académica que tiene la UNAM.

El legislador consideró que la autonomía de la llamada Máxima Casa de Estudios se ha malentendido, porque sus alcances son académicos y no debería ser tomada como pretexto para impedir la aplicación de la ley.

“Pasamos de la autonomía académica a una anarquía, es decir, la UNAM no es una isla. Su autonomía nace de la Constitución, pero nace desde un espacio de autonomía y definiciones propias en el sector académico. No es un espacio para que la virulencia, la delincuencia, para que el narcomenudeo, para que los delitos sean parte de la cotidianeidad de la máxima casa de estudio de este país”, dijo.

Cuestionado respecto a si es momento de que el Gobierno Federal intervenga y ordene el retiro de las personas que están interrumpiendo el orden en la institución académica, el diputado Escobar y Vega manifestó que más allá de enviar a la Policía Federal o la Guardia Nacional a la UNAM, se tiene que aplicar la ley.

“Yo te diría que antes de meter la policía, de pensar siquiera que esto merece el uso de la fuerza, hay que definir los límites que tiene esta autonomía de la universidad, yo lo tengo muy claro, hay algunos que no. Este no es un tema de utilizar la fuerza, esto es de simplemente aplicar la ley y la ley se aplica en todo el país. En México no hay mucho menos espacios públicos como la universidad, no hay autonomía contra autoridad, entonces a partir de ahí hay que entender que su autonomía es académica”, recalcó el legislador.

El Presidente de la República indicó, durante su conferencia matutina de este miércoles, que la suspensión de actividades en nueve planteles de la UNAM no se justifica, y dijo “sentir” que en dichos conflictos “hay mano negra” y quienes “mueven la cuna” desde los “sótanos”, ello, en referencia a las personas que han estado instrumentando paros en distintas instalaciones universitarias, sin identificarse plenamente.