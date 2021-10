Sí en marzo del 2022 ‘la mayoría dice cambio, me voy: AMLO

Escucha la nota:



Al subrayar que pretende cumplir su “misión” hasta septiembre del 2024, el titular del gobierno federal Andrés Manuel López Obrador enfatizó que, a finales de marzo del año próximo, se preguntará los ciudadanos si el presidente debe continuar o renunciar; “sí la gente dice ‘no queremos que continúe el presidente, ¡me voy! sin ningún problema”.

Sin pregunta de por medio, desde Palacio Nacional el presidente López Obrador enfatizó sobre la consulta de revocación de su mandato que, “aunque no se llegue al 40%, porque para que tenga efectos vinculatorios la consulta, de acuerdo a la ley, tienen que participar el 40% de los ciudadanos; si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio, es decir ya no es legal —por eso es que (sus adversarios) no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%.

Pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice ‘cambio’ y 49% dice ‘se queda’, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política y esa autoridad moral y esa autoridad política la otorga el pueblo… entonces ¡vamos a la consulta! Yo creo que todavía puedo hablar de eso ¿no?, porque después me lo van a impedir”, agregó.

“De aquí a marzo se va a conocer bien la pregunta y no va haber ninguna duda porque unos van a estar por el , sí y otros por el, no: ¿Sí o no?, no hay término medio es ‘sí’ o ‘no’. Es muy sencillo pero ¿qué está sucediendo? trato el tema. porque de manera ¡increíble!, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta”.

“Venían diciendo que querían que yo me fuera. ¿Se acuerdan de un movimiento que se llama? FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO), era para que me fuera… pues ¿qué creen? fueron a la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) a decir que era ‘inconstitucional’ la consulta, que estaba mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡simulando! Es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente va a tener la libertad de manifestarse por la vía pacífica, porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de estado, el autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático, escuchando al pueblo” que es l”a voz de Dios y la voz de la historia”, reclamó el mandatario mexicano.

“Qué es lo que está en el fondo? ¡politiquería!… y ¿cuál es el paso siguiente? decir ‘no participamos’ y ‘llamamos a no votar’, a qué nadie participe porque creen que los ciudadanos son borregos, que van a decir. Beeeeeee, beeeeeee”, recriminó López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal llamó a que “los ciudadanos decidan libremente” y subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deber generar las condiciones para que los ciudadanos puedan participar.