Si empresarios no invierten en generación de electricidad, el Estado lo hará: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los empresarios del sector energético, en particular en generación de energía eléctrica, tienen que invertir para seguir abasteciendo al mercado.

Desde Ciudad Hidalgo, en Michoacán, al inaugurar una unidad de la Central Geotermoeléctrica “Los Azufres”, el Primer Mandatario recalcó que el porcentaje de participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico seguirá siendo de 44 por ciento y no se incrementará.

Si en esas condiciones los inversionistas no quieren seguir participando, el Estado aumentará el porcentaje de generación de energía si es necesario, a 60 o 70 por ciento hacia finales del sexenio, advirtió.

“Ellos tienen que invertir y tienen que abastecer de energía al mercado en la proporción que les corresponda de acuerdo al crecimiento de la demanda, porque nosotros en la Comisión Federal de Electricidad estamos preparados”, indicó el mandatario, al señalar que a la demanda de certeza por parte de los inversionistas del sector, se les ha dicho que el porcentaje de producción de electricidad que mantienen, del 44 por ciento, así se quedará.

“Y si ellos no invierten y no producen energía eléctrica, lo vamos a hacer nosotros y puede ser que terminemos el sexenio con el 60 o el 70 por ciento de producción”, recalcó.

El Jefe del Ejecutivo Federal agregó que al revisar los números de la empresa, se puede anticipar que en su nueva etapa de reconfiguración y saneamiento, será muy rentable en términos económicos.

Tras afirmar que su administración está mejorando mucho con fundamento en la honestidad, indicó que de mantener la tendencia en la generación de electricidad por parte de la iniciativa privada nacional y extranjera, al final del sexenio la CFE habría sido desplazada casi por completo del mercado. “Eso no va a suceder”, atajó.

En ese marco, reiteró que al iniciar su administración, sostuvo que los precios de la electricidad no se incrementarían, y hasta el momento se ha cumplido esa promesa.

El costo de la luz no bajará, porque en estos momentos no se puede, admitió, pero se mantendrá el compromiso de que no se incrementarán en términos reales, al igual que los precios de la gasolina y otros combustibles.

En el evento, por segundo día consecutivo, después de haber sido exonerado por la falta de conflicto de interés, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió muestras de apoyo, sonrisas y palmadas en la espalda por parte del Jefe del Ejecutivo y también de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Vinicio Limón, secretario de Organización del gremio, no tuvo reparo en decirle a Bartlett Díaz que “tiene los tamaños” necesarios para seguir encabezando la Comisión.

“Presidente, a nombre de los trabajadores del país, de mi líder Víctor Fuentes Del Villar, queremos agradecerle primero que haya pensado en un hombre como el licenciado Bartlett para dirigir a la CFE, se requieren tamañas para enderezar a la CFE, el señor los tiene”, alabó el dirigente sindical.

“Entonces ya me creó un problema con el Presidente de la República porque soy tabasqueño también, entonces ahorita cuando me echó el elogio mi paisano, me miró muy feo el Presidente de la República. Eso es una cuestión de, como se dice en el derecho romano el Ius Soli, el Ius Sanguinis. El Ius Soli, poblano; y el Ius Sanguinis que caza muy bien con el señor Presidente, tabasqueño. ¡Gracias!”, dijo complacido el funcionario federal.

En su intervención, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles agradeció al Ejecutivo por ayudar al estado a regulariza la situación de los maestros y cumplir con el pago de nómina en tiempo y forma.

Incluso, destacó que con la intervención presidencial, por primera vez en más de 30 años, los maestros no solo están recibiendo sus sueldos a tiempo, sino de manera adelantada.