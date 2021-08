Sí a revocación de mandato, no a ratificación que busca AMLO: Oposición

Escucha la nota:



La representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, envió un doble mensaje al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al INE.

También coincidió con sus homólogos del PRI, respecto a que se rechaza la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones, para aprobar una propuesta sobre revocación de mandato amañada y con fines político electorales, que en realidad busca la “ratificación” del Primer Mandatario.

¿Inconstitucional, pregunta sobre revocación de mandato?

En primera instancia, el senador Dante Delgado dijo que MC pide al Primer Mandatario no confundirse y asumir que la pregunta planteada en la propuesta de ley de revocación, es inconstitucional.

Reclamó que el Jefe del Ejecutivo haya dicho que los legisladores “ciudadanos” se oponen a la democracia participativa, cuando MC ha sido un promotor de mecanismos como la consulta popular y la revocación de mandato, pero sin tergiversar su propósito.

Al organismo electoral y en especial al consejero presidente Lorenzo Córdova, Delgado Ranauro le exigió dejar de pelear el “protagonismo político” con el Jefe del Ejecutivo, de lo contrario, advirtió, “habrá necesidad de poner en orden la casa”.

¿Cuál es la situación de la diputada, Adriana Medina?

Sobre los señalamientos desatados en redes sociales y la opinión pública contra la diputada federal Adriana Medina, por la presunta “falsificación” de su prueba de contagio por COVID-19.

Así como su uso como un “pretexto” para no acudir a la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 18 de agosto, Delgado dijo que no ha hablado con la congresista, pero no duda de ella.

Si hay señalamientos, sentenció, que también haya pruebas.

“En el caso de la diputada Medina, no he hablado con ella. En medio del COVID, en lo personal no tengo por qué dudar ni de ella ni de nadie más que pueda tener algún contagio, y sobre lo que haya podido salir o no, ignoro las causas y razones por las que así haya sido”.

“Yo acepto que hagan señalamientos contra mí, siempre los han hecho, el chiste es que te los comprueben, lo importante no es lo que dicen otros, sino lo que se compruebe”, atajó.

Por su parte, la representación del PRI insistió en que el periodo extraordinario es innecesario y la pregunta aprobada en el dictamen que la mayoría prevé impulsar, no es de revocación sino de ratificación.

“Y hoy lo que vemos en la iniciativa de Morena es una ratificación de mandato, es decir, una herramienta para que el poder político pueda utilizar con fines electorales”.

“Lo que Morena quiere aprobar no es una ley de revocación de mandato, y por eso estamos oponiéndonos a que se apruebe al vapor una legislación que constituiría un fraude a la ciudadanía y una violación a la Constitución”, remarcó la senadora priísta Claudia Ruiz Massieu.

Reclamos de la oposición a AMLO

Por las bancadas del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, hubo reclamos al presidente López Obrador por las declaraciones hechas desde Palacio Nacional.

Ahí acusó que la oposición se ha agrupado para bloquear la reglamentación de la revocación, porque sus integrantes son “corruptos”, “reaccionarios” e “hipócritas”.

Mesurada, la senadora Josefina Vázquez Mota, que fue nombrada directamente por el Jefe del Ejecutivo, afirmó que ella no es parte de un grupo reaccionario, sino demócrata y “aspiracionista” a que México sea un país de diálogo.

En su defensa y de manera más directa, la senadora Xóchitl Gálvez recomendó al mandatario federal tomar un medicamento para “serenarse”.

“Pero yo le quiero decir al presidente que es una cobardía que desde la Tribuna, denote a la oposición. Josefina no es parte de una camarilla, el presidente se tiene que tranquilizar, a lo mejor un Tafil le viene bien”.

“Porque sus dos hermanos son unos rateros, tomaron dinero quién sabe de dónde y al día de hoy no ha habido justicia en este país”, cuando se investigue de dónde salió el dinero que recibieron de manera irregular, dijo, el Primer Mandatario tendrá calidad moral para juzgar.

A la mayoría morenista, le advirtió que si hace bien sus cuentas y utiliza bien la calculadora, como se intentó hacer en la anterior sesión de la Comisión Permanente, entenderá que nuevamente se quedará al filo de la votación de mayoría calificada y no podrá aprobar el periodo extraordinario que busca.

“Que empiecen a sacar la calculadora los de Morena, porque no les van a dar, que no empiecen a decir que 64 sube a 66 ¿eh?. Van a sacar 64 por ciento, porque tenemos 13 votos y ellos tienen 24, por eso de que con anticipación hagan sus cuentas”.

“No hay manera que haya periodo extraordinario si votamos los 13 del bloque opositor”, perfiló, acerca de la revocación de mandato.