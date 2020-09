‘Si 80% de mexicanos usara cubrebocas, pandemia cesaría en 2 meses’

Un experto destacó que aunque muchos ya han comprendido el uso del cubrebocas, otros aún siguen sin usarlo de forma correcta o no lo portan.

Escucha la nota:



Si el 80 por ciento de la población mexicana usa de manera correcta el cubrebocas, el número de contagios de Covid-19 se reduciría al 50 por ciento en tan solo dos meses y con ello reactivar la economía, afirmó el epidemiólogo y experto en control de infecciones, Alejandro Macías.

Al impartir una charla virtual “El impacto del uso de cubrebocas”, organizada por el Consejo de la Comunicación, el experto mencionó que aunque en nuestro país la población poco a poco ha iso comprendiendo la importancia en su uso, aún se observan casos donde no es utilizado de manera correcta.

Información relacionada: Exsecretarios de Salud piden rectificar rumbo en manejo de pandemia

“La evidencia es más que suficiente para defender el uso de cubrebocas y su uso adecuado, es fundamental, que no se traiga de compromiso porque así no sirve, eso servirá para que podamos reactivarnos. Los cubrebocas o son perfectos porque no evitan todas las partículas pero sí evita que alcances la dosis letal 50, que si te enfermas te vayas a poner grave porque incremeta la tasa de asintomáticos”, indicó.

Afirmó que la promoción del uso de cubrebocas entre los líderes políticos es fundamental, por ello, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería convencerse de su uso. “No se ha convencido del todo sobre el poder que tendría una persona de su influencia y del respaldo popular que tienen si él usara el cubrebocas, el ejemplo que eso daría, pero falta que se convenza”.

Indicó que el uso adecuado es fundamental y tienen que usarse cubriendo desde la nariz hasta la barbilla, recomendó también evitar espacios cerrados sin el cubrebocas ya que a pesar de guardar la sana distancia hay riesgo de contagio por la transmisión de gotas que flotan en el aire, incluso a larga distancia por los denominados aerosoles.