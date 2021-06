SFP inhabilita a Luis Videgaray por 10 años

Escucha la nota:



La Secretaría de la Función Pública, determinó inhabilitar al ex secretario de Hacienda y ex canciller mexicano en la presidencia de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, por 10 años para ocupar cualquier puesto público.

Ello tras acreditar la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos.

La dependencia informó que Videgaray Caso fue notificado el pasado 11 de mayo pero el anuncio público se postergó hasta esta mañana debido a la veda electoral.

Informó que se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera tambipen titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”.

Función Pública, destacó que la sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades.

¿POR QUÉ SE LE INHABILITA?

De acuerdo con la dependencia que dirige Irma Eréndira Sandoval, el ex funcionario de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, Videgaray no acreditó la falta de veracidad de sus declaraciones patrimoniales durante tres años consecutivos.

Esos tres años corresponden al tiempo en el que se desempeñó como titular de Hacienda, es decir, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.

Posteriormente, el ex funcionario ocupó el cargo de canciller.

BAJO LA LUPA

Videgaray caso ha estado bajo la lupa del actual gobierno, por las acusaciones que en su contra ha hecho el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrech.

Debido al caso de la planta de AgroNitrogenados, la cual se compró a un sobreprecio y por lo cual el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira fue juzgado, extraditado, llevado a la cárcel y después puesto en libertad, la Fiscalía General de la República, acusó a Videgaray, entre otros cargos, de cohecho y traición a la patria.

Ahora, la SFP determina que Luis Videgaray será inhabilitado durante una década para poder ocupar cualquier cargo en el servicio público.