Sergio Mayer se vuelve tendencia en redes, al responder a titular de portal digital Sin Censura

Escucha la nota:



El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio Mayer se volvió tendencia en redes sociales, al defender su postura en contra de la reforma al Poder Judicial que amplió dos años el mandato del Presidente de la Suprema Corte.

Usuarios de redes, entre los que figuró el actor y conductor Víctor Trujillo, aplaudieron al diputado Mayer Bretón, por mostrar congruencia.

Al charlar con el titular del portal digital denominado “Sin Censura”, Vicente Serrano, el legislador federal refrendó que no se prestaría a convalidar violaciones a la Constitución, porque el Presidente de la República, a quien refrendó su respeto, lo ordene.

El conductor aludió a los mensajes de Mayer en redes sociales, en los que sostiene su voto en contra de la ampliación de mandato en la Corte, los cuales se le planteó, han sido criticados por los adeptos del Primer Mandatario y quienes creen que “le hace el caldo gordo a esos que golpetean a la 4T”.

Información relacionada: Falso que se prohíba el doblaje en películas: Sergio Mayer

En respuesta, el legislador de Morena, que compitió por la reelección legislativa en las urnas y fue superado por la candidata de la alianza de oposición, planteó que su interlocutor tiene “un problema”, al no ser imparcial, lo que a su vez, le resta credibilidad.

“Mis posturas no son de izquierda ni de derecha ni radicales ni de chairos ni de fifís ni mucho menos, son de un mexicano, de un demócrata, de un patriota”, expresó.

El también “youtubero” intentó revirar al legislador, al señalar que el propio Presidente de la República es quien ha dicho que se requiere la ampliación de mandato al frente de la Corte, del ministro Arturo Zaldívar, porque sólo él podrá sacar adelante la reforma del Poder Judicial que “le sigue debiendo a México y a los mexicanos”.

“Yo sé que tienes que cuidar la papa, lo entiendo y te lo respeto, pero no, no se trata de eso Vicente, se trata de pensar en México. Entonces como el Presidente lo dijo, ¿tenemos que violentar la ley? Yo no estoy de acuerdo y te lo digo con todo respeto, yo juré guardar y hacer guardar la Constitución, porque para eso me eligió la gente. Y para ti, si eso es ser radical de derecha, conservador, lo lamento mucho. Yo sé que tu programa es completamente radical, es de izquierda”, atajó Mayer Bretón.

El legislador agregó que si la gente lo castigó el pasado 6 de junio, negándole el voto para que lograra la reelección, por sus comentarios o sus votos “conservadores”, el caso es el mismo para otros diputados federales de Morena a los que tampoco les favorecieron los resultados en las urnas, y son considerados “radicales” y de izquierda.

“Si como dices tú que la gente castigó mis comentarios conservadores, pues te puedo decir que por ejemplo, diputados radicales, de izquierda, a los cuales les tengo mucho respeto y admiración, como (Alfonso) Ramírez, Cuéllar, como Pablo Gómez, tu propia María de los Ángeles Huerta, que es muy apegada a tus posturas, Javier Hidalgo, todos ellos aquí en Ciudad de México perdimos”, apuntó.

“Eso quiere decir que algo está pasando, ¿por qué no podemos tener la humildad de reconocer que algo está pasando, que algo estamos haciendo mal, que tenemos que corregir el camino? Y dejar la soberbia, la soberbia de pensar que porque tenemos un mandato del pueblo tenemos que hacer lo que querramos con las leyes, con la Constitución, con las instituciones”, respondió el presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro.

“Gracias a la contundencia de @SergioMayerb, muchos zombis irán recuperando poco a poco la vida”, manifestó en su cuenta en Twitter el actor y conductor Víctor Trujillo, @V_TrujilloM.

“Tienes más claridad de pensamiento que muchos @SergioMayerb y me da un inmenso gusto que nos caye la boca. Bien por tu postura. “Yo sé que hay que cuidar la papa Vicente…” Eso le dijo a ese impresentable de Vicente Serrano. PUM!! Bravo!! Congruencia!!”, escribió otra usuaria de redes identificada con la cuenta en Twitter, @AhiAlemoran