Sergio Gutiérrez recula y frena demandas contra consejeros del INE

La Cámara de Diputados informó que tomará las medidas necesarias en el ámbito jurídico, para dar marcha atrás a las denuncias penales presentadas contra seis integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), por el tema de revocación de mandato.

En una comunicación oficial planteada en redes sociales, las autoridades del recinto afirmaron que “de buena fe” se pedirá no continuar con las indagatorias respectivas.

Información relacionada: Defensa de libertades es fundamental ante pulsiones autoritarias: INE

Ello, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, ordenará interponer ante la Fiscalía General de la República (FGR) querellas contra los consejeros electorales a los cuales se acusó de cometer presuntamente, delitos como coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Ello, al determinar la suspensión temporal de algunas fases de la organización del ejercicio de participación ciudadana previsto para el mes de abril de 2022

Que no continúen indagatorias penales a consejeros del INE

En la cuenta oficial en Twitter de la Cámara, se señaló que después de escuchar y atender todos los señalamientos sobre el tema, con apertura y de manera incluyente, se determinó hacer lo que esté al alcance de la representación legal del organismo parlamentario, para que no sigan adelante los procesos penales abiertos contra funcionarios electorales.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico”, indicó.

Las querellas ante la Fiscalía General contra los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, fueron presentadas por funcionarios del área jurídica del recinto, el pasado miércoles 22 de diciembre, hace exactamente una semana.

Los presuntos delitos que a criterio del presidente de la Cámara, habrían cometido los denunciados, fueron coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Presidente de diputados contra consejeros

Pese al anuncio de que la Mesa Directiva de San Lázaro actuaría de “buena fe” para detener las acciones penales referidas, el diputado Gutiérrez Luna insistió en confrontarse directamente con el consejero Ciro Murayama.

En redes sociales, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llamó “corsario” al consejero Ciro Murayama, de quien sugirió, busca impunidad argumentando autonomía.

Ello, en respuesta a la reacción del consejero que, también en redes sociales, calificó como una determinación “política” y “autoritaria” el intento de “perseguir penalmente” a integrantes del Consejo General de la instancia electoral.

“Ciro y su patente de corso. No aprende, no entiende, y lo peor: no entiende que no entiende #CiroElCorsario”, escribió el parlamentario, en su cuenta personal en Twitter, @Sergeluna_S.