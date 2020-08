Senadores del PAN denuncian ante la FGR a Pio López Obrador

Escucha la nota:



Senadores del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue el video donde se exhibe a Pio López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo.

En su denuncia, los senadores de Acción Nacional pidieron que la Comisión de Fiscalización del INE dé a conocer si Morena produjo los informes de ingresos, egresos, origen, monto, destino y aplicación, respecto a las cantidades de dinero que se observan en los videos.

Además, solicitaron al INE que informe si Pio López Obrador desempeñaba un cargo partidista en Morena en los años 2015 – 2016 y, en su caso, si estaba facultado para recibir aportaciones en efectivo.

De igual forma, demandaron que -en el contexto de la investigación- se localice y asegure la libreta en la que se anotaron las operaciones financieras (denominada “la biblia”) y se ordene la comparecencia de los involucrados en los videos.

En este marco, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede permitir que este caso quede en la impunidad, pues, recordó, su principal bandera ha sido el combate a la corrupción.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán recalcó que en este caso podrían configurarse delitos como peculado, peculado, electoral, lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas.

Indicó que no se puede entender una incongruencia tan grande por parte del gobierno federal, que prometió que no iba a robar, no iba a mentir y no iba a traicionar.

Kenia López Rabadán advirtió que, en caso de configurarse algún delito en materia electoral, podría castigarse con una pena de hasta 22 años de prisión.