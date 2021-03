Senado avala convocar a elecciones extraordinarias en Nayarit

Escucha la nota:



En medio de reclamos de legisladores de oposición, el Senado de la República avaló convocar a elecciones extraordinarias en el estado de Nayarit, para cubrir el escaño del morenista Miguel Ángel Navarro, quien solicitó licencia para buscar la gubernatura de la entidad.

Con 60 votos a favor y 34 en contra, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al decreto que establece que la elección extraordinaria deberá llevarse a cabo el próximo 6 de junio, a fin de elegir a un senador propietario y a un suplente.

El decreto se aprobó luego de que la Mesa Directiva emitiera la declaración de vacante debido a la licencia otorgada a Miguel Ángel Navarro y la revocación de constancia de su suplente Daniel Sepúlveda, por no cumplir con el requisito de no ser ministro de culto.

No obstante, senadores de oposición advirtieron que el supuesto de vacante no se cumple, pues, afirmaron, el senador Miguel Ángel Navarro sólo solicitó licencia por tiempo indefinido y no una separación definitiva.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que no se puede declarar la ausencia definitiva de un senador, por lo que tampoco procede la elección extraordinaria.

En el mismo sentido, el también senador por Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, advirtió que existe una actitud triunfalista anticipada, pues aún no se lleva a cabo la elección y pareciera darse por hecho que Miguel Ángel Navarro ganará los comicios y no regresará a su escaño.

A las críticas se sumó la senadora por el PRI, Beatriz Paredes, quien resaltó que se está violando la legalidad, pues los cargos de elección popular son irrenunciables, además de que aún no se han llevado a cabo las elecciones, por lo que advirtió que impugnarán el decreto.

Una vez aprobado el decreto, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, instruyó que se comunique esta decisión al Instituto Nacional Electoral y se remita el proyecto de decreto al Diario Oficial de la Federación.