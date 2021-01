Senado alista reforma para sesionar a distancia

Escucha la nota:



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó que este jueves presentará a los coordinadores parlamentarios un proyecto de reforma al reglamento de la Cámara Alta para llevar a cabo sesiones a distancia.

Al participar en la presentación del libro “Muerte Digna. Un derecho humano que nos involucra a todas y todos”, el también líder de la bancada de Morena destacó que entre los congresistas existe preocupación por el grado de avance que registra la pandemia de la Covid-19, de cara al periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero.

“Hoy mismo tendremos reuniones con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política para acercarnos a soluciones y no poner en riesgo la vida de nadie, ni de senadores, ni de senadoras, colaboradores o personas que asisten de manera regular al Senado de la República”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, dio la bienvenida a la propuesta, aunque se pronunció a favor de encontrar un punto medio para garantizar la salud de las personas, pero sin cerrar la Cámara Alta.

“Hay que reconocer que es necesario no cerrar el Senado, no cerrar el debate del Senado, no dejar muchos días sin que estemos abordando los temas, sin que estemos debatiendo y, sobre todo, construyendo las reformas necesarias que este país necesita”, dijo.

Cabe recordar que el pasado martes 19 de enero, el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que existe un consenso para impulsar una reforma que permita migrar hacia las plataformas digitales y con ello evitar la parálisis legislativa por la pandemia de la Covid-19.