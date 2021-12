Segunda protesta de estudiantes del CIDE contra “imposición” de Romero Tellaeche

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se oponen a la designación de José Antonino Romero Tellaeche realizaron una segunda protesta a las puertas del Consejo Nacional de Ciencia y Tenologiía, cuya titular María Elena Álvare Bullya, lo nombró recientemente.

Los inconformes piden diálogo a las autoridades para exponer su inconformidad en torno a la titularidad de Tellaeche al frente de esa casa de estudios y sus efectos.

Partieron del Parque Hundido sobre avenida Insurgentes Sur hacia la sede del Conacyt donde plantearon una vez más que no aceptarán la imposición de un directivo que es ajeno al espíritu del CIDE.

“Nos han dicho el que este es un asunto de ideología pero el debate público que hemos tenido en el CIDE de tres meses a la fecha, el único que se ha mostrado intolerante con la diversidad, con la pluralidad y los llamados al diálogo de la comunidad es el que se ostenta como director general del CIDE dese el pasado lunes…espurio, espurio, fuera Romero, fuera Romero, fuera Romero…”, gritaron a las puertas del CONACYT.

En las mantas y pancartas podía leerse “Más ciencia, menos obediencia…Romero, entiende, el CIDE no te quiere…a ti no te eligieron, a ti te impusieron…el CIDE es primero, saquen a Romero…yo defiendo al CIDE, no nos politicen…”, entre otras.

Los alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en Aguascalientes manifestaron su apoyo a sus compañeros que marcharon este sábado en una jornada más de protesta como rechazo a lo que llamaron imposición de Romero Tellaeche.

“Hoy los estudiantes marchan en contra de la corrupción y las mentiras que pretenden instalarse en las oficinas del Conacyt esa corrupción que dejó ver sus garras cuando se permitió la entrada a la arbitrariedad en las decisiones de nuestros directivos y al abrirse a esa puerta también se permitió la entrada de armas a las universidades m, despertando traumas históricos, porque ser estudiante en este país es como tener un blanco en el pecho”, puntualizaron.

Los manifestantes realizaron una protesta pacífica y dejaron en claro que seguirán defendiendo el modelo educativo del CIDE y seguirán pugnando por una “educación pública, gratuita, libre, crítica, de enorme calidad, enfocada a resolver problemas y analizar las ideas a profundidad”.

