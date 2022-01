Seguiremos la evolución del caso Emilio 'L', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a dar seguimiento a ver como evoluciona el caso de Emilio ‘L’, al igual que otros asuntos judiciales, de quien la FGR pide una sentencia de 39 años de cárcel por el caso Odebrecht.

“Es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso. Está en curso, falta la decisión de los jueces, del poder judicial. Vamos a ver qué sigue sobre este asunto judicial, como otros”, señaló.

Información relacionada: FGR formaliza acusación contra Emilio ‘L’; pide 39 años de cárcel por caso Odebrecht

El presidente López Obrador se refirió al asunto luego que, a año y medio de iniciado el proceso, la FGR acusó formalmente al exdirector de Pemex, por los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht, con penas que ascenderían hasta los 39 años de cárcel y en el caso de su madre, Gilda Margarita Austin Solís, se le podrían imponer hasta 25 años de prisión.

“Le tengo confianza al fiscal general Alejandro Gertz Manero, lo considero una gente integra, incapaz de fabricar delitos y por lo que corresponde a nosotros, también, porque hay que estarlo repitiendo, que no es como antes, que la (extinta) Procuraduría General de la República dependía del presidente; ya no depende la Fiscalía del presidente, ya es una instancia autónoma, como el Banco de México, como el INE (Instituto Nacional Electoral), entonces, hay que respetar la autonomía”, agregó.

Apuntó que desde “los tres siglos de dominación colonial… Porfirio Díaz y sus 34 años y después Doña Porfiria y después Porfirito hasta los presidentes, se concentraba el poder en una persona. México, en lo publico, era país de un solo hombre, el presidente era el que decidía sobre los asuntos judiciales, sobre los asuntos legislativos, sobre los asuntos políticos” yo padecí eso.

Refirió que cuando era Jefe de Gobierno capitalino y no quería que fuera candidato a la presidencia en el 2006 entonces, “me fabricaron un delito según el cual yo había desobedecido la orden de un juez cuando construí un camino para comunicar a un hospital y todo eso lo fraguaron en Los Pinos, mandó a llamar Fox al presidente de la Corte, al nieto del gran escritor Mariano Azuela…me desaforaron”, remarcó.

“Ya no es lo mismo, el presidente ya no da ordenes al presidente de la Corte; lo mismo con la Fiscalía por tu pregunta sobre el caso del ex director de Pemex, eso lo va a ver el poder judicial”, concluyó el mandatario mexicano.