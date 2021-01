Seguiré subiendo mensajes a Facebook, mientras no me censuren: AMLO

Escucha la nota:



El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que seguirá “subiendo” mensajes a sus cuentas en redes sociales, como Facebook, mientras no le apliquen censura.

En Petatlán, Guerrero, donde evaluó avances del programa Sembrando Vida, el Primer Mandatario indicó que le han recomendado publicar videos más cortos, para que no le reclamen y puedan ser vistos por la ciudadanía, ello, mientras no sea censurado.

“Sí, pero vamos a dejar el mensaje, para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos, como los vamos a subir al Face, mientras no los censuren, vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face. Me dicen que sean breves, que sean cortos, pero vamos nosotros, seguimos, para adelante”, manifestó en una publicación en la que volvió a tocar el tema del programa Sembrando Vida.

El Primer Mandatario no aclaró qué instancia u organismo público o privado podría censurarlo, ello, en el marco de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó pedirle a él, a gobernantes y a demás funcionarios públicos, no hablar del proceso electoral en curso; y también, del bloqueo en distintas plataformas de comunicación en internet, al Presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la grabación de aproximadamente nueve minutos, un beneficiario del programa Sembrando Vida le explica cómo trabaja con las semillas y abonos orgánicos.

Al intervenir, el Jefe del Ejecutivo destacó que durante la pandemia por coronavirus, el único sector productivo que no se detuvo ni dejó de crecer en México fue el primario.

Tras aseverar que el campo, junto con las remesas enviadas por los mexicanos migrantes, son lo que “salvaron” al país, con crecimiento y abasto de alimentos, el Primer Mandatario puso en particular al rubro agropecuario, como ejemplo de su funcionamiento, frente a la industria automotriz.

Indicó que si “traemos a la Ford” a Guerrero, en una situación hipotética, la inversión privada sería muchísimo mayor que los 28 mil millones de pesos que se inyectaron a Sembrando Vida.

Sin embargo, no se generarían los 400 mil empleos que dijo, se han creado con el programa social referido.

No es que el Gobierno Federal no quiera grandes inversiones extranjeras, pero se debe poner en relieve la importancia de no abandonar el campo. “El campo nos salvó, como las remesas”, insistió.