'Se vuelven a reunir las cómplices', dice Lydia Cacho

Ante el anuncio de que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín fue trasladado a la cárcel de Cancún en donde se encuentra recluido el empresario Jean Succar Kury, la periodista Lydia Cacho señaló: “se vuelven a reunir los cómplices, pero ahora en condiciones muy diferentes”.

Luego de la detención del ex gobernador de Puebla en Acapulco, presuntamente vinculado a una red de corrupción de menores, fue trasladado a Cancún donde se encuentra radicada la causa por la tortura y agravios cometidos en contra de la periodista.

Información relacionada: Llevo 14 años buscando justicia: Lydia Cacho tras detención de Mario Marín

Al respecto, la autora del libro que evidenció la red de pederastia, señaló “Se vuelven a reunir los cómplices, pero ahora en condiciones muy diferentes. Ya no hay fiestas ni lujo, tampoco niñas víctimas en manos de los pederastas. No hay brindis no celebración”.

Succar Kury cumple Ina sentencia de 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Junto con Mario Marín y Kamel Nacif, este último también empresario y quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, fueron señalados de encabezar una red que incluía a políticos, quienes cometían y lideraba actos de pederastia.