Se reúne Mario Delgado con alcaldes electos de Morena

El presidente nacional de Morena, dijo a los 692 alcaldes electos de todo el país que no tienen derecho a fallarle a la gente

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, les dijo a los 692 alcaldes electos de todo el país que no tienen derecho a fallarle a la gente.

Les garantizó que ya no habrá un partido ausente como en el pasado, ahora les acompañarán en su gestión de gobierno para que estén a la altura del “líder revolucionario” que es el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el Encuentro con Alcaldesas y Alcaldes Electos de Morena provenientes de todo el país, se les hizo firmar una carta compromiso, especialmente a los presidentes municipales que no forman parte de la estructura partidista pero que contendieron bajo éstas siglas.

En el que asumen la responsabilidad de no mentir, ni robar, no traicionar, tener presentes primero a los pobres en sus políticas, luchar contra la violencia en razón de género y no usar la represión como método de gobierno entre otras cosas.

Entre los lineamientos establecidos por Delgado Carrillo a los ediles electos, destaca la ruptura con los regímenes de abusos y corrupción y el reconocimiento de un presidente que “es un funcionario austero, sin privilegios y responsable de Los delitos que cometa” y este ejemplo deberá ser replicado por ellos.

Luego de la toma de la fotografía oficial con los nuevos alcaldes, el presidente de Morena les reiteró a los funcionarios electos y a la militancia en general, que los próximos grandes retos que deberán afrontar son:

En primer lugar, la consulta para someter a juicio a los expresidentes y el próximo año, la consulta para la revocación del mandato de López Obrador, en los dos ejercicios dijo, deberán tener resultados contundentes.

En el mismo evento la Secretaria General del Partido Citlalli Hernández, destacó que este jueves el pueblo de México celebra los tres años en que se concretó “el sueño, el anhelo de la ciudadanía” por tener un gobierno diferente y un país con rumbo.