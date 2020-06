Se retracta Landau de sus declaraciones sobre inversiones en México

Christopher Landau aseguró que lo que quiso decir es que “los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se retractó de su declaración esta mañana en la Concamin, donde dijo que no es momento oportuno de invertir en México.

Mediante redes sociales, Landau aseguró que lo que quiso decir es que “los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”.

“Se está reportando que yo comenté esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, publicó.

Agregó que “con la entrada en vigor del T-MEC, tenemos una oportunidad dorada para atraer inversión y cadenas de suministro a los tres países de Norteamérica”.

“Ojalá aprovechemos de esta oportunidad para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de nuestra región”, aseveró el estadounidense.