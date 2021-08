Se restablecen actividades en el Tribunal Electoral; anuló 4 casillas en el Distrito 3 de la CDMX

Escucha la nota:



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reanudó sus sesiones públicas luego de la crisis interna que enfrentó en las últimas semanas.

Al inicio de la sesión del viernes a la que asistieron los siete magistrados, Mónica Soto Fregoso resaltó la capacidad de José Luis Vargas y Reyes Rodríguez para impulsar los acuerdos que se requerían a fin restablecer el orden jurídico en dicho Tribunal.

Los magistrados resolvieron diversos asuntos que estaban pendientes.

Sala Superior aprueba anular cuatro casillas den distrito en CDMX

La Sala Superior aprobó anular cuatro casillas del distrito 03 en la Ciudad de México por lo que se revierte el triunfo de la candidata de Morena Gabriela Jiménez y resulta ganadora la panista Wendy González.

También se ratificó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de infracciones atribuidas al Presidente de la Republica al vulnerar los principios constitucionales de equidad, imparcialidad y neutralidad, debido a las expresiones que utilizó durante la conferencia matutina en el contexto del proceso electoral de este año.

Además, la Sala Superior confirmó la resolución del Consejo General INE en la que determinó desechar la queja presentada por el PRI en contra Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presuntamente omitir el reporte de gastos de campaña por publicidad en internet, así como por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña.

Le piden al INE tomar en cuenta a personas no binarias

En otro asunto, se pidió al Instituto Nacional Electoral tomar en cuenta a personas no binarias en convocatorias para designar consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales.

“Considero que la implementación del tercer casillero no binario debe realizarse de manera inmediata y el reconocimiento de las personas no binarias y trans, no solo debe reducirse a los procesos de integración de los OPLES, sino también abarcar los concursos de ingresos al servicio profesional electoral nacional y cualquier otro que implique la participación de la ciudadanía” aseguró la magistrada Mónica Soto Fragoso.

En otro tema, se confirmó la revocación de validez de la elección a diputaciones federales en el distrito 01 de Baja California Sur, dictada por la Sala Regional Guadalajara, con lo que el triunfo, originalmente atribuido a la coalición Juntos Hacemos Historia, es para la coalición Va por México.