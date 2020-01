Se prepara diócesis de Tapachula para asistir a migrantes

El Obispo de Tapachula, Chiapas, Jaime Calderón, anunció que se ha implementado un operativo para recibir y a tender a los integrantes de la Caravana Migrante proveniente de Honduras.

A través de un comunicado, explicó que las declaraciones del Gobierno Federal y el silencio del gobierno estatal muestran que la postura oficial es, como en otras ocasiones, ambigua y titubeante respecto a la llegada de los migrantes.

Ante la incertidumbre de saber si podrán cruzar la frontera o incluso llegar más allá de Chiapas, la familia diocesana han decidido recibir de manera hospitalaria a quienes caminan en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

El objetivo de la diócesis es que a los migrantes no les falte un pedazo de pan, no sean violentados ni asaltados en su paso por Chiapas, no reciban muestras de rechazo ni desprecio y sientan, pese a las circunstancias tan adversas, que caminan entre hermanos y como hermanos, no como extraños, ni aventureros, ni delincuentes, ni exiliados, ni despreciados, subraya el Obispo.

Las Foranías Sur y Ciudad se encargarán de cuidar y asistirlos desde la frontera hasta la Ciudad de Tapachula. Del tramo de Tapachula a Huixtla, donde suelen pasar la noche, se encargarán las Parroquias de Huehuetán, Huixtla, Tuzantán y Villa de Comaltitlán. Del tramo de Huixtla a Mapastepec, procurarán asistirlos en su paso por Escuintla y encargarán esta tarea a las Parroquias de Escuintla, El Triunfo, Acapetahua y Acacoyagua.

Las caravanas anteriores han pasado la noche en Mapastepec, por lo que encomendaron asistirlos ahí a las Parroquias de Sesecapa, Mapastepec y Valdivia. De Mapastepec a Pijijiapan encargaron la tarea de asistirlos a las Parroquias de Margaritas, Pijijiapan y San Isidro.

Finalmente, en el último tramo dieron la tarea de asistirlos a las Parroquias de Tres Picos Cabeza de Toro, Tonalá y Arriaga. Si los integrantes de la caravana no pueden salir del territorio estatal, podrían ser recibidos en casas de migrantes y albergues religiosos.