Se han inyectado a 329 mil 983 trabajadores de Salud: AMLO

Escucha la nota:



Tras la supervisión vía remota de la operación de las brigadas que aplican la vacuna anti COVID a personal de salud, este viernes en Sonora, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que ya se inyectaron 329 mil 983 dosis en todo el territorio nacional.

“Estamos en el lugar 12 a nivel mundial, nuestros hermanos de argentina tienen 166 mil. Tenemos que seguir insistiendo en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para que todos los pueblos del mundo tengan acceso a la vacuna, esto lo tiene que resolver la ONU, nosotros lo propusimos, porque hay muchos países que no han podido adquirir la vacuna”, enfatizó el presidente de México.

Información relacionada: Pide GOAN que vacunas las aplique el Sistema Nacional de vacunación

López Obrador reiteró que al concluir la vacunación del sector médico, “vamos a iniciar la vacunación con los adultos mayores, va a iniciar a finales de este mes, vamos a poder vacunar a todos los adultos mayores, es el grupo preferente, los mexicanos nos han dicho que si vacunamos a todos los adultos mayores vamos a reducir la mortalidad hasta en un 80 por ciento”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo mexicano pidió “actuar con responsabilidad y esperar a que nos toque, la vacuna. Es un derecho, y es gratuita, pero tenemos que llevar a cabo un programa para que no haya desorden. Ya ven que hay la mala costumbre de abusar, el que no tiene vergüenza se aprovecha. Y, apurarnos, no demorarnos, para que así nos toque a todos”, enfatizó.

La vida pública es cada vez más pública. Conferencia matutina. https://t.co/Oq8YTFiPYc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 15, 2021

El primer mandatario mexicano resaltó la labor de la la biofarmacéutica Pfizer, porque “está abasteciendo a todo el mundo, es la vacuna que más se está aplicando actualmente. Está cumpliendo con los compromisos. El martes próximo van a llegar 430 mil más”.

Al cerrar sus conexiones con los estados con saludos para las autoridades en esas entidades, el presidente López Obrador remarcó que en política se pueden tener “diferencias”, pero “cuando se trata de la salud del pueblo tenemos que seguir trabajando unidos, juntos. Hay que seguir adelante, apurarnos para seguir aplicando las dosis”.

Cabe destacar que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, también pidió “mantener la calma el orden” en el suministro de medicamentos para tratar el COVID.

“Estamos analizando otros elementos, alternativas de tratamiento (como) el suero equino hiperinmune”, que se viene utilizando en Argentina, mientras que en el país tenemos, la compañía nacional Birmex, que junto al Conacyt, trabajan en protocolos de atención”, subrayó el funcionario de Salud.