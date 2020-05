Se ha aplanado curva epidemiológica en México: SSa

Escucha la nota:



Al repasar los datos advertidos desde anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell subrayó que al continuar los contagios de COVID-19 la curva de casos exhibe “un crecimiento exponencial”, pero, a 43 días de un paro de actividades y de resguardo en los hogares, López-Gatell afirmó que “la curva se ha aplanado, comparado con lo que hubiéramos tenido; es decir, sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, habrían sido muchos más casos y de una forma precipitada en el tiempo, pero hemos reducido 70% de contagios gracias a estas intervenciones”.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 5, 2020

“México ha tenido una duplicación inicial de casos cada dos días, para el día 40, tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta la epidemia, hemos aplanado la curva, pero para que nadie se confunda, esto no quiere decir que es exactamente plana, porque eso querría decir que no tenemos epidemia, lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos más casos de no implementar medidas de mitigación”, remarcó López-Gatell.

Luego de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, enfatizara al inicio del reporte “Pulso de la Salud” que para la actual administración, el COVID19 ha traído “la emergencia de un nuevo científico, una nueva forma de pensar en la ciencia; diciendo no a la recolección ciega de hechos y (diciendo) sí a la interpretación racional de los datos haciendo a un lado los engañosos ganchos del mercado”, López-Gatell basó su explicación en gráfica de un sitio patrocinado por la Universidad de Oxford donde se muestra la velocidad de duplicación de casos positivos de Coronavirus en Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, México y Japón.

Al insistir que la propagación lenta del COVID19 ha permitido contar con insumos e infraestructura hospitalaria, López-Gatell indicó que se tiene un 31% de ocupación de camas para la atención de enfermos graves, aunque en la Ciudad de México, es al revés, hay un 69% de capacidad ocupada, sin embargo la capital de país contará con otros 5 centros de atención COVID, además del que se construye en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”.

López-Gatell remarcó que en los niveles de letalidad, “el sexo masculino tiene mayor probabilidad de complicaciones y muerte y llama la atención el impacto de enfermedades crónicas”; asimismo, han muerto 223 personas entre los 14 mil 907 pacientes ambulatorios; han muerto 441 de los 3 mil 244 que hospitalizados que en algún momento lograron estabilizarse pero finalmente perecieron y, entre los 5 mil 722 enfermos graves, mil 073 murieron; finalmente, de los mil 32 intubados, 534 no lograron sobrevivir.