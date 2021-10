Se fortalecerá la inversión en la montaña guerrerense: AMLO

Con dos horas de retraso, “porque me estuvieron parando” en los caminos de la Ciudad de México a la montaña guerrerense, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que ante la “deuda” que tiene con “la gente pobre del país”, se van a intensificar todos los programas de Bienestar y “vamos a invertir más en la montaña”, prometió ante autoridades de la región reunidas en Metlatonoc, a donde acudieron representantes de Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y de Alcozauca; además de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda e integrantes del gabinete federal social y de salud.

La mandataria guerrerense subrayó que habrá coordinación con la federación para la construcción de paz, y confirmó que “habrá una inversión histórica para la montaña”; el secretario de bienestar Javier May Rodríguez resaltó que el programa Sembrando Vida en Guerrero se ha desplegado a 12 municipios, garantizando el empleo a 5 mil 847 Campesinos de esos municipios considerados de los más marginados del país.

Al destacar que en el 70% de los hogares de México llega cuando menos un programa de bienestar, el presidente López Obrador indicó que el restante 30% a quien llamó “los de arriba” también se benefician de las intervenciones sociales porque aumentan el comercio y los servicios, además, “sí se combate la pobreza estamos también combatiendo la delincuencia, ya no los enganchan; la lucha con las bandas de la delincuencia es esa, quitarles el semillero, quitarles el ejército de reserva, que no se lleven a los jóvenes: becarios no sicarios y esto se traduce en paz en tranquilidad para todos”, subrayó.

“Pero nos falta avanzar más en Guerrero… es un desafío el que haya internet”, apuntó el mandatario mexicano. Por barreras tecnológicas “no hemos podido avanzar… estamos con la fibra óptica, eso es lo que nos va a permitir y con unas transmisoras especiales que vamos a colocar en todas las escuelas y en los postes de luz porque esta empresa ya es de la Comisión Federal de Electricidad y el compromiso que tenemos es que se va a garantizar el internet en todo el territorio nacional… es importantísimo, porque cuando tengamos internet en todo el territorio se va a consolidar la transformación de México, entonces, vamos a seguir avanzando”, aseguró.

Al reconocer rezagos en el sistema de Salud, el Jefe del Ejecutivo resaltó que desde este octubre del 2021, Acapulco es la sede de la secretaría de Salud; “entonces, qué le diría al doctor Alcocer”, dijo el presidente de Mexico mirando directamente al funcionario federal: “sí, Guerrero no tiene sus servicios de Salud bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, hospitales, equipos médicos, especialistas, medicinas en Guerrero, ¡no sirve nada!”, sentenció.

“Aquí quiero empezar, en la montaña guerrerense, donde más se necesita. Sí además de resolver los servicios de salud de Guerrero, se resuelven también los de Oaxaca y los de Chiapas, pues ya con eso y otros estados; pero no puede ser que aquí sea la sede de la secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas, medicinas, ¡sería el colmo!. Por eso es un desafío”, enfatizó.

El presidente de la República pidió a las autoridades municipales coordinarse con el estado y el gabinete federal social; “yo tengo que tender 300 mil comunidades pero vamos a seguir trabajando, yo me comprometo a venir en unos meses más a la montaña y vamos a evaluar los programas”, finalizó el titular del gobierno federal.