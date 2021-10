'Se están tardando' en el caso Lozoya: AMLO

“Creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, lo considero un hombre recto, íntegro”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado por el trabajo de la Fiscalía General la República (FGR) en el caso de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex.

—“¿Si platicó con él sobre este caso?”, se le inquirió al primer mandatario en relación a las versiones de que supuestamente se habría hecho un fuerte reclamó de la Presidencia a la FGR por la difusión de fotografías de Lozoya en un restaurante de lujo.

—“No”, aclaró López Obrador. “Yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte (Arturo Saldivar). No establecemos esa relación, por respeto a nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte, con Alejandro Gertz Manero de asuntos que consideró fundamentales como es el caso Ayotzinapa, de eso si, hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal.

—“¿Confía que no haya un pacto de impunidad?, se le insiste.

—“Si. No hay, lo que existe es un procedimiento procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo; no se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco; consiste en que haya ‘testigos protegidos’ le llaman en Estados Unidos y aquí se le ‘llama el criterio de oportunidad’ y se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tiene que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”, explicó el mandatario mexicano.

Al preguntarle si está tardanza en torno al caso Lozoya afecta el combate a la corrupción que ha priorizado la actual administración, el presidente de la República subrayó que “no le hace que tarde, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda pero llega. Yo sí tengo confianza… aunque estén tardando”, remarcó.

El titular del gobierno federal insistió en que “no debería” tardar la aplicación de la ley, pero, señaló, “entiendo de que tienen que tomar declaraciones… imagínense los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros, están este defendiendo y,no solo es la defensa jurídica, esto de la foto del señor se difundió por todos lados diciendo ‘no hay justicia’, también desacreditando a Lozoya —yo no lo estoy defendiendo ni lo considero una blanca paloma, nada más, estoy narrando los hechos de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto para restarle credibilidad— esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político, pero la Fiscalía lo que tiene que hacer es investigar y no solapar nada, sea quien sea, no debe de haber impunidad”, enfatizó López Obrador.

También, presidente de México, advirtió que se deben “fabricar delitos, que es lo otro; el que no recibió dinero, el que está siendo víctima de una acusación falsa, si lo están calumniando, pues no tiene que preocuparse se tiene que defender y al final se tiene que saber la verdad”.

El Jefe del gobierno de México destacó que Emilio Lozoya se declaró culpable y reconoció que repartió dinero a legisladores para que votaran por la reforma energética; la Fiscalía lo aceptó como testigo, el criterio de oportunidad se otorga y le da esta oportunidad de no ir a la cárcel, sino de tener un brazalete para que esté informando. Y él es el que ha dado toda la información, a quién le dio el dinero, por órdenes de quién, cuál es el origen de ese dinero y quiénes están involucrados; es realmente un caso muy vergonzoso de corrupción mundial porque ¿en qué país se compra a los legisladores para que voten por una reforma?”, cuestionó.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal también apuntó que “en Estados Unidos acaban de dar a conocer… que una gente vinculada a Genaro García Luna, el encargado de de la inteligencia durante el gobierno de Calderón, ya se declara culpable y ya reconoce que participaron en actividades ilícitas y parece que implica a García Luna y a otros más. me llamó mucho la atención porque ya reservaron toda la información en Estados Unidos sobre este asunto”, concluyó.