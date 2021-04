Se enfrentan feministas y policías por muerte de Victoria Salazar

Escucha la nota:



Elementos policiacos y feministas protagonizaron nuevos enfrentamientos afuera de Palacio Nacional, luego de que las activistas realizaran una marcha para exigir justicia por el asesinato de Victoria Esperanza Salazar, migrante asesinada por la policía municipal de Tulum, Quintana Roo.

Las manifestantes convocadas por la Colectiva Valkirias, se dieron cita a las 1:30 de la tarde en el Monumento a la Revolución, de donde partieron hacia la representación del gobierno de Quintana Roo en la colonia Roma.

A su paso por paseo de la Reforma, destruyeron instalaciones del metrobús, puestos callejeros y anuncios, además realizaron pintas en contra de la policía, exigiendo justicia por Victoria Salazar y en contra de los feminicidios.

Gritando consignas como “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”; “Victoria no murió, la mató la policía y otras, avanzaron en grupos de varios cientos portando pancartas.

Al llegar a las oficinas del gobierno de Quintana Roo, realizaron una manifestación pero el edificio se encontraba cercado y los policías que las siguieron pretendieron encapsularlas.

Posteriormente marcharon hacia Palacio Nacional en un grupo más reducido que se enfrentó en varias ocasiones con la policía, en algún momento entre las bombas de humo, las activistas lograron sacar a al menos tres o cuatro Ateneas de la formación para golpearlas.

Ante la intervención del grupo Marabunta lograron rescatarlas no sin antes quitarles algunos escudos que fueron quemados, mientras los policías las mantenían rodeadas, pero sin encapsularlas.

Poco a poco las mujeres se fueron dispersando y posteriormente se retiraron del zócalo de la Ciudad de México.