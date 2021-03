Se dialogará con EU en tema de vacunas: AMLO

Escucha la nota:



Al refrendar que en su reunión virtual bilateral con su homólogo estadounidense Joe Biden, trató el tema del Coronavirus, de la vacuna y de los planes de inmunización en ambos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “cuando se llegue a un acuerdo los equipos de los dos países van a explorar todas las posibilidades de cooperación en esta materia. Hubo aceptación de nuestra propuesta acerca de la necesidad que tenemos de enfrentar de la mejor manera posible la pandemia y la necesidad de contar con las vacunas… se va a dialogar sobre este tema… no puedo decir que se logro ya el acuerdo, tampoco de que no hubo acuerdo. Nos fue bien”, enfatizó.

López Obrador subrayó que “para que se despejen dudas y malos entendidos: hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a nuestro planteamiento y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo, pero hubo muy buena disposición y vamos a informar en su momento”, remarcó al reiterar que “fue muy buena la reunión”.

“No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas de Estados Unidos pero está sujeto a la decisión que tomen equipos tanto de México como de Estados Unidos, ellos van a decidir si es posible y cuándo. no está cerrada la posibilidad y todo esto en un ambiente de cooperación, diría, de solidaridad”, agregó el primer mandatario mexicano al recordar que Estados Unidos ha expresado que ayudará a otros países en la vacunación.

“Consideró que esto es cuando él cumpla el compromiso que tiene de vacunar a cien millones en 100 días y su plan de vacunación. Creo que ellos están considerando que van a producir vacunas suficientes, que las farmacéuticas con sede en Estados Unidos están en capacidad de producir, incluso el mencionó su contribución al mecanismo COVAX de Naciones Unidas ya se comprometieron a ayudar para que todos los países del mundo tuviesen acceso a las vacunas”, explicó el Jefe de la nación mexicana.

Por cierto, el presidente López Obrador señaló que invitó a México a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que conozca las “obras de arte” que construyen los pobladores en Oaxaca al remodelar o abrir caminos rurales.

Asimismo, el presidente de México fue convocado a la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático organizada por los Estados Unidos para el 22 de abril del 2021. López Obrador dijo que analizará la invitación, y en caso de que no pueda asistir, participará una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

“Vamos viendo cuándo se logra que yo vaya o él venga al país”, resaltó el primer mandatario federal.

Cuestionado sobre el respaldo que el Gobierno de México dio a los paisanos para regularizar su situación legal, López Obrador aseguró que “con buenos modos hicimos todo el planteamiento sobre nuestros migrantes, los llamamos ‘héroes’, así se lo exprese al presidenteBiden, porque aún con la pandemia mandaron 40 mil millones de dólares”.

“Le hablé de su compromiso de regularizar a nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos y le subrayé que es un acierto de su parte le causó risa, porque le dije que ha generado muchas espectativas porque le ven como el ‘presidente migrante’ y entonces, muchos sienten que van a llegar a Estados Unidos. Tenemos que trabajar juntos para ordenar el flujo porque no se puede de la noche a la mañana enfrentar este asunto… en eso coincidimos”, subrayó el primer mandatario mexicano al detallar que Biden apoyará el desarrollo en Centroamérica y sur de nuestro país con un fondo de 4 mil millones de dólares.

Además, señaló López Obrador, México pidió que se haga un análisis de cuántos trabajadores requiere la economía estadounidense y las economías de los tres países de América del Norte para crecer… independientemente de la automatización y la robótica, se va a requerir mayor fuerza de trabajo y nosotros tenemos una fuerza de trabajo joven, muy creativa, como los países de Centro y Sudamérica; es cosa de ordenar el flujo migratorio.

¿Por qué tienen que llegar a Estados Unidos de manera irregular, sufriendo, pareciendo hasta la violación de sus derechos humanos; de ahí el planteamiento de qué se puedan ampliar las visas de trabajo temporal que se amplíen considerablemente a partir de un estudio y que todo esto sea ordenado porque es muy doloroso que en el tránsito a los Estados Unidos los migrantes pierdan la vida… Hay muchos peligros y tenemos que buscar vías regulares, humanas, legales, justas y garantizar el derecho del pueblo al trabajo. Consideró que estamos avanzando mucho” apuntó el presidente de la República.

El Jefe del Ejecutivo mexicano remarcó que la reunión bilateral se desarrolló en “un buen ambiente con el principal socio comercial y nuestro vecino, con quien nos unen muchas cosas, la economía y el comercio y la cultura y la historia, a veces como el mismo lo mencionó de confrontación, de tensiones, de abusos que no se olvidan y también momentos de colaboración de trabajo conjunto como es lo que se desea en esta nueva etapa”.

La aspiración de su gobierno, precisó López Obrador es “que podamos complementarnos en lo económico integrarnos en lo económico y potenciar a América del Norte y al continente americano para fortalecernos como región en el mundo. Hay coincidencias y además existen relaciones de amistad con el pueblo Estados Unidos, no olvidemos son 38 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, hijos de mexicanos o quienes nacieron en nuestro país y viven en Estados Unidos”.

“Las relaciones entre ambos gobiernos tienen que ser buenas, no podemos confrontarnos”, enfatizó el presidente de la República mexicana al aclarar que con Estados Unidos, la relación “va más allá de posturas partidistas”.

“Seguramente algunos de nuestro opositores estaban esperando de que el presidente Biden me dijera ‘oiga presidente ¿por qué reforma a la ley eléctrica?’ Pues eso no lo puede plantear, porque es otra dimensión, es una relación de otro tipo, ni modo que haya reclamos de esa naturaleza o que yo le planteara algo parecido, no es así. Es una relación al más alto nivel con los asuntos fundamentales para las dos naciones”, aclaró López Obrador.

“Desde luego”, comentó el primer mandatario mexicano, “el que estaba haciendo negocio y sacando provecho de manera indebida en la industria eléctrica pues estaba, a lo mejor, frotándose las manos: ‘qué tal que el presidente Biden le pida al presidente de Mexico que congele la iniciativa que envió al Congreso’; sí, pero eso no puede suceder, primero porque es una relación política, donde se tratan los asuntos estratégicos, lo que beneficia a los pueblos y segundo, es una relación de respeto a las soberanías de las dos naciones, no somos nosotros ni ellos colonias, protectorados. Somos países libres, independientes, soberanos”, subrayó.

“En general fue un encuentro amistoso, respetuoso y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo; no hubo ninguna discrepancia, así lo digo de manera categórica, ni una sola discrepancia”, aclaró el presidente de México.

En la hora 15 minutos aproximadamente que duro la reunión virtual bilateral México-Estados Unidos, “se volvió a manifestar una relación de amistad y de respeto y desde luego, de buscar la cooperación para enfrentar problemas y asuntos comunes, lo que tiene que ver con las dos naciones. Fue muy buena la reunión, de buen ánimo nos pasamos un buen tiempo pues, riéndonos, no hubo caras duras”, finalizó López Obrador.