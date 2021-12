Se desmarca PRI del populismo; refrenda compromiso de un partido social demócrata

En el marco de la XXIII Asamblea Nacional del PRI 2021 que por primera vez se llevó a cabo de manera virtual y presencial; la militancia se desmarcó del populismo, y del sistema neoliberal para ubicarse como un partido social demócrata.

Durante el encuentro priísta con la ausencia de ex dirigentes del Partido, gobernadores y militancia; Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI fijó postura respecto a los problemas nacionales con respecto al gobierno a fin de fortalecer al partido.

En el auditorio Plutarco Elías Calles del CEN del PRI que se encontraba semi lleno, la militancia del tricolor se pronunció por mantener la política de alianzas por lo que se está construyendo la vinculada con el PAN, PRI y PRD de cara al 2024.

Durante su mensaje, defendió su dirigencia ante las críticas por el manejo del partido.

“Los verdaderos problemas no están en nuestra vida interna, al contrario, radica en nuestra relación con la sociedad por las percepciones deshonestidad la ineficiencia porque actuaron muchas veces en el gobierno con soberbia, por no pensar en la gente, por no estar cerca del pueblo”.