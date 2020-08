Se deben construir mejores leyes de cara al proceso electoral de 2021: Eduardo Ramírez

Escucha la nota:



Al expresar su gratitud a Ricardo Monreal, Eduardo Ramírez, elegido como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que ante el inicio del proceso electoral más grande la historia, el de 2021, deben construir un mejor estado de leyes en beneficio de México.

En la reunión plenaria de los senadores de Morena, indicó que su elección se realizó en un proceso democrático que no tuvo unanimidad, porque “no existen sino solo las mayorías”, y es una muestra de que son un grupo parlamentario “que sabe unirse en momentos decisivos de la patria”.

Audio ratificó“En un proceso democrático que ha prevalecido, no diría en unanimidad porque en política las unanimidades no existen, existen solamente las mayorías, pero que somos un grupo que sabe unirse en los momentos decisivos de la patria… Seguiré los pasos de cada uno de ustedes e interpretar el sentir de las diferencias de nuestro grupo para conducirnos en uno solo como su nuevo presidente de la Mesa me llamó a sus órdenes”

Por último, señaló que deben salir unidos en defensa “de su movimiento pacifico que pretende transformar la vida política”.