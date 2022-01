Se arrepiente oposición de extrañamiento al presidente de la Cámara

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sostuvo reunión semipresencial, en la que revisó aspectos del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, que arrancará el próximo 17 de enero.

En el primer encuentro formal de los líderes en San Lázaro se tenía prevista la presentación de un extrañamiento hacia el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, por las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque se esperaba que los coordinadores de oposición pusieran el asunto a discusión, a través del líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Cházaro, el asunto no se trató.

Consultadas por separado, desde las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) hubo coincidencia en señalar que el reclamo señalado quedará “para después”, porque aún no desisten de la idea.

Por la fracción del Sol Azteca, cuyo coordinador se encargaría de presentar el tema, la aclaración sobre las razones que se valoraron para no ahondar en las críticas al presidente de la Cámara por proceder penalmente contra integrantes del INE, quedó pendiente.

Consultados al respecto, el vicecoordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Leonel Godoy, confirmó que el probable reclamo al diputado presidente de la Cámara, por su determinación de acusar penalmente a consejeros electorales, por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, no se presentó.

Sin conocer las razones precisas de la oposición para dar un paso atrás en sus intenciones, el congresista dijo suponer que lo hicieron, sabiendo que el reclamo es improcedente, no compete a la Junta de Coordinación Política y en caso contrario, no habría sido avalado por la mayoría.

“No hubo esa presentación por ninguno de los partidos del bloque opositor y no hubiera procedido, porque no tiene atribuciones la Junta de Coordinación Política al respecto, seguramente por eso no se hizo”, supuso el diputado Godoy Rangel.