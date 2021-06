Se alista Sección Instructora a dictaminar desafueros de Toledo y Saúl Huerta

Escucha la nota:



La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, programó reunión virtual de trabajo, el próximo miércoles 30 de junio, con el fin de emitir dictámenes de los desafueros del diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo; y del diputado separado de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Saúl Huerta, acusado de abuso y violación sexual.

En el orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria, el organismo jurisdiccional programó ambos asuntos.

Aprobación de desafuero de Mauricio Toledo

Previo a la elección del pasado 6 de junio, la Instructora y la propia Cámara de Diputados dieron a conocer el anteproyecto de dictamen en el caso del diputado Toledo Gutiérrez, en el cual se perfiló la aprobación de su desafuero.

El documento distribuido el pasado 4 de junio, que presenta un “resumen ejecutivo” del resolutivo de la Sección, indica que de la revisión de elementos al alcance, “el proyecto de dictamen da por acreditado el incremento patrimonial del servidor público y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a lo que ha sido su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como ‘consultor privado’”.

Acusado de posible enriquecimiento ilícito

“El proyecto contiene que se tenga por acreditado que el hoy inculpado ha incrementado su patrimonio durante el periodo al que alude la Fiscalía; también respecto de que en su desempeño como servidor público existen cuantiosos ingresos que a lo largo de la secuela procedimental no están justificados y, que en su actividad económica privada existe sospecha en cuanto a la ilicitud en la procedencia de esos recursos extra gubernamentales o privados”, abunda.

“Se determina con ello, la existencia del delito de enriquecimiento ilícito la probable responsabilidad del C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (…) existen elementos suficientes para considera procedente la solicitud de declaración de procedencia que ha efectuado la Fiscalía local en su escrito inicial de fecha 25 de enero del año en curso”, dice textualmente.

No obstante, y debido a que dicha propuesta no se sometió a dictaminación y se tratará hasta la reunión de este miércoles, no existe certeza respecto a si la mayoría en la Instructora mantendrá la postura a favor de retirar la protección legal al diputado federal reelecto

Toledo fue postulado por la Coalición Juntos Hacemos Historia, liderada por el partido Morena.

La convocatoria a reunión a los cuatro integrantes de la Instructora, contempla la dictaminación de proyecto sobre el expediente contra el diputado Toledo, a quien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señala por el delito de enriquecimiento ilícito.

Se prevé emitir dictamen sobre desafuero de diputado Huerta

En el siguiente punto del orden del día, la Sección contempla emitir un proyecto de acuerdo sobre la recepción de alegatos en el expediente contra el diputado Saúl Huerta Corona, también acusado por la Fiscalía capitalina, pero por los delitos de abuso y violación sexual agravados, cometidos contra dos menores de edad.

Aunado al acuerdo sobre los alegatos señalados, la instancia jurisdiccional prevé emitir dictamen sobre el desafuero del diputado Huerta, el cual podría plantearse en sentido positivo, a favor de retirarle la inmunidad procesal.

Los resolutivos que adopte la Sección Instructora, sobre Saúl Huerta y Toledo, deberán ser notificados de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la cual debe convocar a la Asamblea a erigirse en Jurado de Procedencia, con el fin de conocer de los dictámenes respectivos y emitir votación a favor o en contra. Para que la Cámara se erija en Jurado de Procedencia, ya que se encuentra en periodo de receso, debe solicitar a la Comisión Permanente del Congreso, la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones.