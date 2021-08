*No fue una destitución, fue una decisión circunstancial y deja un ambiente de gobernabilidad en el país, dice el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, el expresidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, indicó que ya suponía la salida de la ahora extitular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, por desacuerdos con AMLO.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que la ministra de la Corte en retiro, decidió irse al llegar a un punto límite con decisiones inadecuadas del Ejecutivo Federal, como la ampliación de mandato en la Suprema Corte.

Información relacionada: Sánchez Cordero sigue comprometida con la 4T

Sánchez Cordero Dávila fue un “aval del régimen, pero llegó a un punto de desacuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo supuse porque los viejos políticos tenemos algo que nos… en el estómago nos hace ‘zum, zum’. Si, Olga ha dado un gran esfuerzo, Olga ha sido un aval del régimen, pero Olga no puede estar de acuerdo con algunas cosas, porque es una gran jurista. No estorba pero ella prefiere retirarse a tiempo. No puede pensarse, que quede claro, que la están echando, en mi criterio, ella se va”, expresó el legislador.

En la vida política hay puntos límite y la secretaria Sánchez Cordero Dávila, que tampoco contó con las facultades que requería, llegó al suyo, consideró Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.

“Hay cosas límite, ella sufrió mucho con la iniciativa presidencial en materia de la Corte, porque ella es, fue ministra de la Corte, porque es una mujer muy digna que ya ha servido y bueno, ella no tenía las facultades que tenían otros secretarios de Gobernación”, reflexionó.

Aplauden decisión de Sánchez Cordero

En tanto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, destacó la buena relación del Legislativo con la secretaria Sánchez Cordero y felicitó al nuevo titular, Adán Augusto López.

“La gobernabilidad, la gobernanza en el país está garantizada, vivimos en un país democrático y estable y eso en buena medida, gracias al trabajo que realizó la secretaria de Gobernación, su relación con los otros poderes. Estamos no solo satisfechos, estamos agradecidos por su intervención, por la conducción. Ella tomó una decisión, la política es cambiante, las circunstancias son cambiantes”, apuntó el diputado Mier Velazco.

La encomienda legislativa para consolidar la #4T será muy satisfactoria con la ministra @M_OlgaSCordero en el @senadomexicano. Después de su espléndido trabajo en el @SEGOB_mx donde la gobernanza siempre estuvo garantizada, hoy vivimos en un México democrático y estable. pic.twitter.com/Q7TENJz8sa — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 26, 2021

El todavía presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro aprovechó para enviar felicitaciones al designado sustituto de la secretaria Sánchez Cordero, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

Para congratularse por el hecho, agregó a sus mensajes en Twitter una fotografía donde aparece abrazado del nuevo secretario de Estado a quien expresó su apoyo.

La fracción parlamentaria del Partido Verde (PVEM) también expresó su reconocimiento al trabajo en Gobernación de la ahora exsecretaria Olga Sánchez Cordero, aunado a que alabó su trayectoria en la administración pública y el Poder Judicial.

En un breve escrito, la fracción Ecologista afirmó que la también senadora de la República con licencia, próxima a retomar su puesto en el órgano parlamentario senatorial, fortaleció la democracia y ha contribuido de manera relevante a la transformación del país.

También extendieron felicitaciones al nuevo titular de SEGOB, Adán Augusto López Hernández.

Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que la salida de Olga Sánchez Cordero de SEGOB se debió a los desacuerdos con AMLO.