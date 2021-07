San Lázaro: Nuevo bloque opositor, dispuesto a valorar iniciativas de AMLO

Escucha la nota:



El nuevo bloque opositor que operará en la siguiente Legislatura en San Lázaro, está dispuesto a analizar detenidamente las iniciativas de reforma constitucional perfiladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y a votarlas incluso a favor, con la condición de que beneficien a la población, así lo apuntó el diputado federal electo del PRD, Luis Espinosa Cházaro.

Dejó en claro que al conformar la coalición Va Por México, se acordó que el voto en reformas constitucionales será unificado.

Pero ello no significa que de entrada y sin conocer las propuestas del Primer Mandatario, será negativo.

Votaciones a favor de la población

“Hemos platicado que hay que esperar lo que envíe de reformas, porque una cosa es lo que dice el Presidente y otra cosa luego es lo que envía, en sentido positivo o negativo”, indicó.

“Esperaremos los dictámenes, los analizaremos y los votaremos en conjunto en el sentido que más favorezca a la gente”, añadió.

“Si lo que se pretende es militarizar al país, no lo vamos a acompañar, es monopolizar con energías arcaicas a la CFE no podemos acompañarlo y si lo que pretenden desaparecer al INE, pues no, por supuesto que sí contundentemente diría: no van a pasar”, manifestó.

“Que en los temas constitucionales votaremos juntos, ¡ojo!, si hay temas constitucionales que le convengan al país votaremos juntos y puede ser en el sentido afirmativo, no significa que votaremos siempre en contra”.

“Y si el bloque cree que eso no es lo mejor para el país, como sucedió en esta Legislatura en varias ocasiones, entonces votaremos en contra, pero el compromiso es votar juntos, no votar en contra”, precisó.

Confianza en el PRI

En entrevista con MVS Noticias, aunque dijo tener confianza en el PRI y su siguiente coordinador, el diputado reelecto Rubén Moreira, reconoció que no se puede garantizar que la siguiente Legislatura no habrá “PRIMOR”.

“Si alguien sabe perfectamente lo que costaría a su partido correrse a una votación distinta a la que tengamos negociada, que es justamente Rubén Moreira, en quien tengo yo tengo plena confianza en que por un lado, tendrá muy cohesionado al grupo parlamentario y segundo, que cumplirá con los acuerdos que antes incluso de la elección habíamos venido realizando”, abundó.

A la pregunta de si el PRD puede garantizar que el PRI o algunos de sus diputados no traicionarán los acuerdos establecidos por la oposición, alineando su voto a Morena, Espinosa Cházaro admitió que él no puede asegurar que no habrá “PRIMOR” en San Lázaro.

“Yo no puedo garantizarlo, porque yo pertenezco al PRD, pero yo te diría que sí confío en que el PRI, el PAN y el PRD nos mantendremos juntos en esta Legislatura”, remarcó.

Firmarán acuerdos para evitar incumplimientos

Quien se perfila como el coordinador de la fracción del Sol Azteca a partir de septiembre próximo, indicó que su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), firmarán en papel los acuerdos y agenda común que llevarán a San Lázaro, para evitar incumplimientos.

La firma del documento respectivo, apuntó, se llevará a cabo en la reunión plenaria conjunta que el bloque llevará a cabo el próximo 23 de agosto, en el Palacio Legislativo.

Al acto acudirán los presidentes nacionales de los partidos, adelantó.

En cuanto a la agenda parlamentaria común de la oposición, recalcó que los tres partidos votarán en bloque en las reformas constitucionales, en el Presupuesto de Egresos y en materia de nombramientos de funcionarios públicos.

Entre los temas particulares que impulsará el Sol Azteca y que no necesariamente tendrán el apoyo de PAN y PRI, especificó, están asuntos relacionados con las libertades y derechos humanos, la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo e igualdad sustantiva.

Rechazó que las diferencias particulares en las agendas de cada bancada, además de las iniciativas propuestas por AMLO, vayan a convertirse en un factor de riesgo y de fisura para el nuevo bloque opositor.