Samarnat justifica recortes y revira a críticas, no quieren ver avances, dice

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), María Luisa Albores, compareció de manera virtual ante diputados federales, ante quienes justificó las medidas de austeridad ordenadas por el Ejecutivo Federal.

Afirmó que los recortes al sector ambiental y en general a todas las dependencias de la administración pública federal, este 2020, se aplicaron con el fin de destinar los recursos necesarios a la atención de la pandemia por coronavirus.

Rechazó las críticas de los congresistas de oposición a la desatención del gobierno al medio ambiente, al aseverar que no se quiere ver y no se quiere decir que “se está haciendo mucho” en ese rubro, como impedir la aplicación de la técnica del fracking, para extraer energéticos, en particular gas, decir “no” al maíz transgénico y terminar con la entrega de concesiones para minería a cielo abierto.

Se está impulsando el programa de reforestación más grande a nivel mundial, con Sembrando Vida, atajó ante los señalamientos de los legisladores.

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria fue cuestionada por el “desmantelamiento” de la dependencia federal, con el recorte de 75 por ciento a su gasto corriente, por austeridad; el incumplimiento en materia de combate al cambio climático; así como la actuación de la dependencia ante la construcción de las megaobras del Ejecutivo Federal y su impacto ambiental.

A la defensiva, la secretaria Albores González reiteró que es “histórica” la reforestación con Sembrando Vida, en la que Semarnat coadyuva.

También criticó decisiones de anteriores gobiernos, como el impulso a la reforma energética.

“Yo creo que lo que no se está notando o no se está queriendo ver, que este gobierno de la cuarta transformación está haciendo mucho a nivel ambiental. Y voy a decirlo, lo dijo y lo reiteró el Presidente en su informe el primero de septiembre, este gobierno ha dicho no al fracking, y después de 2014, cuando se hizo la reforma energética, se dio manga ancha en la Ronda Uno, en la Ronda Cero para hacer fracking”, atajó a las preguntas de la diputada priísta Ana Lilia Herrera.

Aseveró que pese al recorte de 75% al gasto corriente, que implicó reducción de recursos en Semarnat por casi cuatro mil millones de pesos, la dependencia ha tenido ampliaciones por dos mil 739 millones, lo que en cierto grado compensó la disminución en los recursos.

Respecto a las playas y su aprovechamiento, recordó que recientemente se firmó un convenio con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, para que las áreas naturales protegidas también puedan ser “de disfrute de los mexicanos”, y se generen recursos a partir de su desarrollo sustentable.

Sobre la extinción del Fondo de Cambio Climático, aprobada por el Congreso en semanas anteriores, indicó que se está revisando cómo operaba, y se analiza cómo seguir destinando recursos al combate a dicha problemática.

Se pronunció a favor de que la Federación prohíba el uso de artículos de plástico desechables como popotes, botellas de PET y bolsas de plástico.

En su primer mensaje ante los legisladores federales, indicó que en el caso del Tren Maya, se sigue evaluando la manifestación de impacto ambiental regional, con el fin de asegurar que la obra cumpla con las normas ambientales, y permita construir modelos de desarrollo y al mismo tiempo, mantener el balance ecológico.

La funcionaria agregó que para implementar otros proyectos del Gobierno Federal, se ha establecido como pilar en la toma de decisiones la realización de consultas a las comunidades involucradas.