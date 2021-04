‘Salvajes’, llama PAN a legisladores de Morena por ampliación de Zaldívar

Escucha la nota:



El líder nacional del PAN, Marko Cortés, calificó a los legisladores de Morena “de salvajes, al estar abusando de su poder” y querer imponer a Arturo Zaldívar por dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De gira por Michoacán, aseguró que la modificación que proponen los morenistas es inconstitucional y “si le amplían el mandato al titular del Poder Judicial, por qué no mañana le amplían el mandato al titular del Poder Ejecutivo Federal”.

“Cuando digo abusando del poder es que lo quieren concentrar todo, el día de hoy en San Lázaro están queriendo aprobar, ampliarle el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… No se puede reelegir ni ampliar. Eso lo dice la Constitución y estos salvajes de Morena, en una modificación de ley, en un transitorio que está muy por debajo de la Constitución, le quieren ampliar el mandato y lo quieren hacer porque es una manzana envenenada”

El panista señaló que los morenistas no respetan la ley “y tampoco a las mujeres como ocurrió este martes con David Monreal”, quien presuntamente tocó el glúteo de una candidata de su partido en un acto de precampaña.

“Es muy peligroso lo que está ocurriendo porque vulnera el orden constitucional y estas gentes no respetan la ley, no respetan la Constitución y queda claro que no respetan a las mujeres. Ya el día de hay vieron al barbaján de Monreal ahí en Zacatecas y ya saben que llevan de candidato a un violador allá en Guerrero”.

Marko Cortés lamentó que desde el gobierno federal y Morena “estén mandando al diablo a las instituciones” atacando al árbitro electoral y a los organismos autónomos.

“¿Qué es lo que está haciendo en los hechos quien hoy gobierna el país? Mandando al diablo a las instituciones, como lo dijo hace tiempo y eso no lo podemos permitir porque las instituciones están más allá de los vaivenes políticos, están más allá de quién es el Presidente. Las instituciones le dan estabilidad a un gobierno”.

Por último, señaló que con el gobierno federal emanado de Morena “se está enfrentando lo peor que nos hubiéramos imaginado”, porque desde las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador “se quiere expulsar al árbitro electoral cuando es el árbitro el que expulsa a los jugadores que no cumplen la ley”.