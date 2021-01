Salvador Cienfuegos, un ‘mexicano ejemplar’: PRI

Escucha la nota:



El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el general Salvador Cienfuegos “es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra patria”.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), anunciara que decidió no ejercer acción penal en su contra, debido a que después de analizar los elementos de prueba, la autoridad determinó que el ex secretario de la Defensa Nacional no había tenido contacto con líderes de organizaciones crimínales, que hubiera realizado acciones para favorecerlos y tampoco había indicio de obtención de ingresos ilegales, el partido reconoció al ex funcionario.

Por ello, a través de un mensaje en sus redes sociales, el líder nacional de este partido dijo que “por esta razón al PRI jamás le tembló la mano para defender su honorabilidad y la de las Fuerzas Armadas”.

“¡Gracias por su servicio a México, General!”, concluyó el mensaje de Moreno Cárdenas dedicado a Cienfuegos.