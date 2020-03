Saluda ONU-DH órdenes de aprehensión contra exfuncionarios por caso Ayotzinapa

Escucha la nota:



Las órdenes de aprehensión giradas en contra de cinco funcionarios de la ex Procuraduría General de la República (PGR) y un elemento de la Secretaría de Marina por varios delitos, entre otros tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, significan avances significativos para alcanzar la verdad y la justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Lo anterior, tras darse a conocer la orden de aprehensión de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, así como de Carlos Gómez Arrieta ex director operativo de la policía federal ministerial, y del marino Ariel Agustin Castillo Reyes, elemento activo, y otros dos funcionarios de la ex PGR.

“Durante su visita a México, la Alta Comisionada Michelle Bachelet reconoció la voluntad del actual gobierno para superar los cuestionamientos de instancias nacionales e internacionales respecto a la investigación del caso Ayotzinapa” recordó Jesús Peña Palacios, representante Adjunto de la ONU-DH.

Afirmó que la nueva información sobre el caso muestra que esa voluntad se traduce en resultados. Alentamos al Estado mexicano a seguir avanzando y así acercar a los familiares de los estudiantes y a la sociedad mexicana en su conjunto a la verdad y a la justicia.

En ese sentido, la ONU-DH saluda que la Unidad Especial de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa, avance en las investigaciones y en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el referido informe, al tiempo que alienta al Estado mexicano a continuar con los esfuerzos encaminados a lograr su pleno cumplimiento.

Naciones Unidas reiteró su disposición para continuar su asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base del acuerdo suscrito durante la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en abril del 2019.