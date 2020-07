Salud no emitirá esta semana semáforo epidemiológico

“Decidimos no presentar el semáforo porque información no es consistente en todos los estados”, dijo.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que este fin de semana no se presentó la información del semáforo epidemiológico de Covid-19, que determina las actividades permitidas en cada una de las 32 entidades, porque “la información que presentan las autoridades locales no es consistente”.

“Decidimos no presentar el semáforo porque información no es consistente en todos los estados, hay estados donde información que tenemos a la mano, las plataformas no son consistentes en todos los estados, al inicio pensamos desfase, hay inconsistencias, y vamos a evaluar y replaticar con autoridades federativas.

En conferencia de prensa, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indicó que van a desarrollar una estrategia desde las comunidades para disminuir el riesgo de complicaciones con pacientes de Covid y comorbilidades, con el objetivo de evitar la mortalidad.

Para ello, darán a los entidades la estrategia para que ellos realicen brigadas casa por casa, de forma presencial o telefónica, que monitoreen a los pacientes con sospecha les tomen signos vitales y oxigenación, que identifiquen brotes comunitarios y en caso de gravedad los vincule con hospitales, en esta medida estarán algunas dependencias federales como la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Bienestar y los servidores de la nación.

“También puede ser el barrido casa por casa telefónico, pero también puede ser presencial, hay muchas formas que hemos puesto dentro de los lineamientos y cada estado y localidad tiene que ver, son las brigadas de promoción que principalmente es la identificación y la promoción general, después hay brigadas especializadas dedicadas al monitoreo diario de pacientes que tienen sospecha de Covid, pero que también tienen factores de riesgo, adultos mayores, pacientes con diabetes”.

Mientras que, López Gatell indicó que aplicarán un modelo en donde concentrarán las muestras por cinco personas, si alguna sale positiva se dará por hecho que los cinco están infectados y tomarán las acciones de aislamiento y atención médica, ante los repuntes que han registrado en algunos estados.

“Sin ánimo de culpar y esto no tiene nada que ver con política, es una evaluación técnica, señales preocupantes de repuntes… Cuando es la curva esperada ya sabíamos que la íbamos a tener, cuando es un rebrote no hay que reclamar pero si hay que actuar, porque eso es lo que dijimos que es procedente, rectificar”