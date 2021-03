Salgado Macedonio debe estar en la cárcel: Marko Cortés

Escucha la nota:



El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a gobernador de Guerrero, podrá “ser muy conocido pero es impresentable” por los señalamientos de violencia sexual en su contra.

Entrevistado al término de la misa por la muerte de Sofía Bernal Vélez, madre de la candidata de Acción Nacional al gobierno de Guerrero, Irma Lilia Garzón, el panista indicó que “es increíble y para Ripley que Morena presente como candidato a alguien que debería estar en la cárcel”.

“En este caso Morena propone a quien tiene acusaciones de violación, que se le conoce por eso, además tiene fama de alcohólico, es un impresentable, no podemos creer que no basta con la popularidad, hay que tener honorabilidad y Felix Salgado Macedonio no la tiene, podrá ser muy conocido pero es impresentable, no merece ser gobernador”.

Marko Cortés afirmó que todos los partidos deberían promover que se acabe la violencia contra las mujeres, porque cifras del Inegi señalan que el 66 por ciento de ellas ha padecido diferentes tipos de violencia a lo largo de su vida.

Por último, llamó al gobierno federal a dejar de hacer un uso electoral de la vacunación y a respetar las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, pues es inaceptable el uso político de un derecho de todos los mexicanos.