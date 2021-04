AMLO sale en defensa de Salgado Macedonio; pide luchar de forma ‘pacífica’

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se lucha contra el fraude, se debe hacer de manera pacífica y sin recurrir a la violencia.

Lo anterior, al ser cuestionado durante la conferencia matutina sobre los amagos que realizó el candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en contra de los Consejeros del INE si no le otorgan su candidatura.

“Sí, está mal, no se debe eso de presentar. Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia”, recomendó ante los dichos del aspirante morenista en Guerrero respecto a acudir al domicilio particular de los Consejeros del INE y en cuya protesta frente a la sede del organismo colocó un féretro con la leyenda: “Lorenzo, cuenta tus días, rata demonio”.

Al decir que estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, han dañado al país, porque han avalado fraudes electorales, el mandatario federal armó que la respuesta de los que luchan siempre ha sido pacífica.

“Yo siento que el derecho a defender la democracia debe darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica. Crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude, no estoy justificando, nada más ¿por qué no se ve el asunto de manera integral?, no solo una parte”.